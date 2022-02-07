Захарова — о российских войсках на границе с Украиной: Они у себя дома
Дипломат резко ответила одному из западных журналистов, указав, что России не надо указывать на то, где находятся её Вооружённые силы и куда они перемещаются.
Фото © ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ
Российские войска находятся на своей территории, и никто не имеет права указывать Москве, где они должны быть. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос одного из западных журналистов в эфире Первого канала.
"Не вам сейчас, представляя англосаксонский мир, считать, сколько у нас в армии, где находятся Вооружённые силы и куда они перемещаются. Где им надо быть, там они и есть, они у себя дома", — указала Захарова.
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада, который угрожает Москве "невиданными" санкциями, не меняется.
Комментариев: 0