Захарова — о российских войсках на границе с Украиной: Они у себя дома

Российские войска находятся на своей территории, и никто не имеет права указывать Москве, где они должны быть. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос одного из западных журналистов в эфире Первого канала.

"Не вам сейчас, представляя англосаксонский мир, считать, сколько у нас в армии, где находятся Вооружённые силы и куда они перемещаются. Где им надо быть, там они и есть, они у себя дома", — указала Захарова.