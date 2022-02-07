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В Британии тестируют нейросеть, определяющую возраст покупателя при покупке алкоголя

С помощью неё можно будет приобретать спиртное на кассах быстрого обслуживания. Если ИИ сочтёт, что человеку меньше 25 лет, то ему придётся показать удостоверение личности сотруднику магазина.

7 февраля, 12:09
<p>Работа нейросети по определению возраста покупателя. Фото © <a href="https://corporate.asda.com/newsroom/2022/01/31/asda-to-trial-digital-id-at-self-checkouts" target="_blank" rel="noopener noreferrer">corporate.asda.com</a></p>

Работа нейросети по определению возраста покупателя. Фото © corporate.asda.com

В Великобритании внедрили камеры, которые оценивают возраст покупателя, приобретающего алкоголь, чтобы продавать его без необходимости показывать документы сотрудникам магазина. Об этом сообщает BBC News.

Несколько сетей супермаркетов занялись испытанием камер, использующих обученную на базе анонимных лиц нейросеть. Она способна оценить возраст покупателя без предъявления документов для продажи спиртного. Если ИИ сочтёт, что человеку меньше 25 лет, то ему придётся показать удостоверение личности сотруднику магазина.

Пока что система находится в стадии тестирования, проверка проводится только с согласия клиентов магазина на кассах самообслуживания. Алгоритм был опробован на более чем 125 тысячах граждан Британии в возрасте от шести до 60 лет. В среднем ИИ угадывал возраст с точностью до 2,2 года. Погрешность среди людей 16–20 лет достигала 1,5 года.

Россияне стали переходить на алкоголь в больших бутылках

Россияне стали переходить на алкоголь в больших бутылках

В Великобритании продажа алкоголя запрещена лицам моложе 18 лет. Проект поддерживает британское МВД, у которого есть программа по "тестированию новых технологий" при покупке алкоголя. Система в тестовом режиме была запущена в сетях супермаркетов Asda, Co-op, Morrisons и Aldi.

Ранее Лайф рассказал, что россияне стали пить больше водки, показала статистика. При этом эксперты говорят, что на самом деле этот рост можно объяснить иначе: борьба с нелегальным алкоголем ужесточается, растут официальные продажи.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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