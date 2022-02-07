В Британии тестируют нейросеть, определяющую возраст покупателя при покупке алкоголя

В Великобритании внедрили камеры, которые оценивают возраст покупателя, приобретающего алкоголь, чтобы продавать его без необходимости показывать документы сотрудникам магазина. Об этом сообщает BBC News.

Несколько сетей супермаркетов занялись испытанием камер, использующих обученную на базе анонимных лиц нейросеть. Она способна оценить возраст покупателя без предъявления документов для продажи спиртного. Если ИИ сочтёт, что человеку меньше 25 лет, то ему придётся показать удостоверение личности сотруднику магазина.

Пока что система находится в стадии тестирования, проверка проводится только с согласия клиентов магазина на кассах самообслуживания. Алгоритм был опробован на более чем 125 тысячах граждан Британии в возрасте от шести до 60 лет. В среднем ИИ угадывал возраст с точностью до 2,2 года. Погрешность среди людей 16–20 лет достигала 1,5 года.

В Великобритании продажа алкоголя запрещена лицам моложе 18 лет. Проект поддерживает британское МВД, у которого есть программа по "тестированию новых технологий" при покупке алкоголя. Система в тестовом режиме была запущена в сетях супермаркетов Asda, Co-op, Morrisons и Aldi.