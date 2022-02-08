За сутки в России с ковидом госпитализировано 20 185 человек
Таким образом, с начала пандемии в РФ выявлено 13 147 666 случаев коронавируса, умер 336 721 пациент, выздоровело — 10 706 142.
Медицинский сотрудник во время осмотра пациентов. Фото на обложке © ТАСС/Петр Ковалев
В России за сутки с коронавирусом было госпитализировано 20 185 человек, это на 86,2% больше по сравнению с 7 февраля. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
За сутки выписано 81 188 пациентов и подтверждено 698 летальных исходов. При этом общее количество выявленных случаев составило 165 643.
Таким образом, с начала пандемии в РФ выявлено 13 147 666 случаев коронавируса, умер 336 721 пациент, выздоровело — 10 706 142.
Сейчас ситуация с коронавирусом становится легче, так как дозрел коллективный иммунитет. Кроме того, "омикрон" по летальности слабее гриппа, поэтому социальной опасности этот штамм не представляет. Специалист по особо опасным инфекциям, вирусолог Владислав Жемчугов назвал три варианта развития событий с коронавирусом.
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