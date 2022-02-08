За сутки в России с ковидом госпитализировано 20 185 человек

В России за сутки с коронавирусом было госпитализировано 20 185 человек, это на 86,2% больше по сравнению с 7 февраля. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

За сутки выписано 81 188 пациентов и подтверждено 698 летальных исходов. При этом общее количество выявленных случаев составило 165 643.

Таким образом, с начала пандемии в РФ выявлено 13 147 666 случаев коронавируса, умер 336 721 пациент, выздоровело — 10 706 142.