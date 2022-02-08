Политолог Брутер: Макрону нечего предложить Путину взамен требуемых уступок

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону нечего предложить президенту России Владимиру Путину взамен требуемых от Москвы решительных уступок. Об этом Лайфу рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Нужно ещё понимать, что Макрону нечего предложить Путину. Он предлагает ему что-то, чего на самом деле на сегодняшний момент нет. Но от России требует односторонних и серьёзных уступок. С самого начала это носит ассиметричный характер", — сказал он.

В качестве примера Брутер приводит факт усиления американского контингента в Польше, но при этом — наличие требований вывести российские войска из Белоруссии. По мнению эксперта, о таких разменах не может идти и речи. Также политолог отметил, что ключи от деэскалации конфликта вокруг Украины находятся не в Париже и даже не в Москве.

"Они находятся целиком и полностью в Вашингтоне. Если Вашингтон решит, что деэскалация нужна, он легко её добьётся. Если решит, что, наоборот, нужно усугубить ситуацию, это тоже возможно. Всё, о чём говорят Макрон и Путин, это важно, своевременно, но результата здесь и сейчас не может принести", — объяснил Брутер.

Эти переговоры несут сугубо предварительный характер, добавил эксперт. Озвученные Макроном предложения не были ни с кем согласованы и носят рамочный характер. Польза от встречи двух лидеров заключается в том, чтобы добиться "какого-то смягчения ситуации". При этом Брутер назвал выступление Макрона абсолютно бессодержательным.

"Вступительное слово Макрона длилось минут 20–25. За это время он умудрился вообще ничего не сказать. Более бессодержательного человека, чем Макрон, найти трудно", — заключил эксперт.