В МИДе выступили против ввода миротворцев ООН на границу с Украиной
Дипломат напомнил, что в Минских соглашениях ничего не говорится о развёртывании миротворческой миссии.
Здание МИД РФ в Москве. Фото на обложке © ТАСС / Владимир Гердо
Развёртывание миротворческой миссии ООН на границе России и Украины не нужно, это не поможет решить внутриукраинский конфликт. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичёв.
"Миротворцы ничего не решат во внутриукраинском конфликте. Украинцам надо разговаривать с ЛНР и ДНР", — цитирует Ильичёва РИА "Новости".
Дипломат напомнил, что в Минских соглашениях ничего не говорится о вводе миротворцев ООН, а именно выполнение этого документа сейчас обсуждается.
Напомним, в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада, который угрожает Москве "невиданными" санкциями, не меняется.
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