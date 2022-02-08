В МИДе выступили против ввода миротворцев ООН на границу с Украиной

Развёртывание миротворческой миссии ООН на границе России и Украины не нужно, это не поможет решить внутриукраинский конфликт. Об этом заявил директор департамента международных организаций МИД РФ Пётр Ильичёв.

"Миротворцы ничего не решат во внутриукраинском конфликте. Украинцам надо разговаривать с ЛНР и ДНР", — цитирует Ильичёва РИА "Новости".

Дипломат напомнил, что в Минских соглашениях ничего не говорится о вводе миротворцев ООН, а именно выполнение этого документа сейчас обсуждается.