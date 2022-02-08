Вильфанд: Оттепель в Москве продлится до конца недели

В Москве ожидается оттепель, которая продлится до конца недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

"Оттепель будет длительная в Москве — до конца недели. Все дни будет идти снег, в том числе и мокрый. Осадки небольшие, снегопадов не прогнозируется. Но самая большая проблема — это гололедица", — сказал он.

На протяжении всей недели на улицах столицы будет очень опасно и скользко, поэтому Вильфанд порекомендовал не торопиться при передвижении. По его словам, высота снежного покрова не увеличится, наоборот, мокрый снег будет его "прибивать".

По данным Гидрометцентра, 8 февраля, во вторник, в Москве ожидается от одного до трёх градусов тепла, в среду — от одного градуса мороза до одного градуса тепла. В четверг и пятницу прогнозируется до трёх градусов тепла, в субботу — от четырёх градусов мороза до одного градуса тепла. В воскресенье ожидается два градуса мороза – три градуса тепла.