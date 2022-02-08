Вильфанд предупредил о необычной погоде на юге Сибири и в европейской части России
Метеоролок рассказал, что начал развиваться Сибирский антициклон. Сильные морозы стоит ждать в Кемерово, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Хакассии.
Термометр.. Фото на обложке © Pixabay
В ближайшие дни на европейской части России температура будет выше нормы, а вот на юг Западной и Средней Сибири, напротив, придёт аномальное похолодание. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"На европейской части России в ближайшие дни температура будет выше нормы, причем значительно. В Москве и сопредельных регионах аномалии будут плюс 8-10 градусов", - рассказал он в беседе с ТАСС.
Вильфанд спрогнозировал, что в Санкт-Петербурге температура в течение недели будет на 6-10 градусов выше нормы, будет оттепель. Также теплыми станут и большинство ночей в течение рабочей недели, но ожидаются осадки в виде мокрого снега.
А вот из-за развития Сибирского антициклона, который определяет холодную погоду на юге Западной и Средней Сибири, ожидается аномальное похолодание. Температура будет опускаться до 25-35 градусов мороза, что на 4-6 градусов ниже нормы.
"Наконец-то развивается Сибирский антициклон. Давно мы этого ждали, и вот он начинает пульсировать. В Новосибирске, Кемерово, Красноярске, Хакасии, Иркутске будут уже сибирские морозы", - сообщил Вильфанд.
А ранее Вильфанд уже обещал оттепель и дожди в центре европейской части России. Начиная с понедельника и до пятницы температура будет очень высокая, примерно на восемь градусов (а в отдельные дни — на десять градусов) выше средних значений, отметил метеоролог.
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