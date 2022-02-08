Вильфанд предупредил о необычной погоде на юге Сибири и в европейской части России

В ближайшие дни на европейской части России температура будет выше нормы, а вот на юг Западной и Средней Сибири, напротив, придёт аномальное похолодание. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На европейской части России в ближайшие дни температура будет выше нормы, причем значительно. В Москве и сопредельных регионах аномалии будут плюс 8-10 градусов", - рассказал он в беседе с ТАСС.

Вильфанд спрогнозировал, что в Санкт-Петербурге температура в течение недели будет на 6-10 градусов выше нормы, будет оттепель. Также теплыми станут и большинство ночей в течение рабочей недели, но ожидаются осадки в виде мокрого снега.

А вот из-за развития Сибирского антициклона, который определяет холодную погоду на юге Западной и Средней Сибири, ожидается аномальное похолодание. Температура будет опускаться до 25-35 градусов мороза, что на 4-6 градусов ниже нормы.

"Наконец-то развивается Сибирский антициклон. Давно мы этого ждали, и вот он начинает пульсировать. В Новосибирске, Кемерово, Красноярске, Хакасии, Иркутске будут уже сибирские морозы", - сообщил Вильфанд.