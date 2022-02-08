Сенатор Кутепов предложил запретить рассаживать родителей и детей при авиаперелёте

В Совете Федерации предложили внести изменения в правила воздушных перевозок пассажиров и обязать перевозчиков размещать на борту самолёта одного из родителей и ребёнка до 12 лет на соседних креслах. Разработчик документа, глава профильного Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов, направил соответствующее письмо для рассмотрения главе Минтранса РФ Виталию Савельеву.

Как передаёт ТАСС, предлагается обязать перевозчиков сажать родителей и детей вместе, "если пассажир информирует авиакомпанию о необходимости его совместного размещения со следующим с ним несовершеннолетним пассажиром до 12 лет до начала регистрации на рейс".

По словам Кутепова, в последнее время участились конфликтные ситуации, связанные с размещением родителей и несовершеннолетних детей при организации авиаперелётов. Этот вопрос является предметом судебных разбирательств, добавляет сенатор. Также бывают случаи, когда у родителей нет возможности зарегистрироваться совместно с детьми без взимания дополнительной платы.

"Судебные иски возникают в связи с требованиями Роспотребнадзора, Ространснадзора и самих граждан. Необходимо отметить, что судебная практика идёт по пути защиты граждан в данном вопросе, в том числе и по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации", — подчёркивает Кутепов.

Сенатор обращает внимание на то, что при оплате дополнительной услуги по выбору мест в самолёте перевозчик не указывает особенности, связанные с аварийными выходами или требованиями центровки воздушного судна. Таким образом, деньги подлежат оплате за услугу, которая не гарантирована к оказанию. Кроме того, совместное размещение как раз и обеспечивает безопасность пассажиров, так как в экстренной ситуации родители окажутся рядом, а значит, обеспечат ребёнка кислородной маской, не будут являться источником паники или двигаться против потока пассажиров в поисках своих детей.