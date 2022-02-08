Счётная палата оценит, насколько Россия готова к падению спроса на нефть и газ

Счётная палата в 2022 году проверит готовность России к глобальному переходу на углеродную нейтральность. Через аудит ведомство рассчитывает содействовать "оптимальному реагированию" на угрозы социально-экономическому развитию, следует из плана проверок палаты на 2022 год.

Как пишет РБК, объявленный многими странами мира "зелёный" переход означает, что они будут отказываться от ископаемого топлива с высокими выбросами CO2. Таким образом они хотят достичь конечной цели - уравнять количество выделяемого и поглощаемого углекислого газа.

Аудиторы проанализируют долгосрочное влияние этого процесса на российскую экономику, бюджет и рынок труда. Также будут проведены исследования перспектив развития российской атомной отрасли в условиях энергоперехода.