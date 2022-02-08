Счётная палата оценит, насколько Россия готова к падению спроса на нефть и газ
В мире наметилась тенденция к отказу от ископаемого топлива. Аудиторы проанализируют долгосрочное влияние этого процесса на российскую экономику, бюджет и рынок труда.
Нефтяная вышка. На обложке фото © Pixabay
Счётная палата в 2022 году проверит готовность России к глобальному переходу на углеродную нейтральность. Через аудит ведомство рассчитывает содействовать "оптимальному реагированию" на угрозы социально-экономическому развитию, следует из плана проверок палаты на 2022 год.
Как пишет РБК, объявленный многими странами мира "зелёный" переход означает, что они будут отказываться от ископаемого топлива с высокими выбросами CO2. Таким образом они хотят достичь конечной цели - уравнять количество выделяемого и поглощаемого углекислого газа.
Аудиторы проанализируют долгосрочное влияние этого процесса на российскую экономику, бюджет и рынок труда. Также будут проведены исследования перспектив развития российской атомной отрасли в условиях энергоперехода.
Лайф напоминает, что что во время большой пресс-конференции в конце минувшего года президент Владимир Путин заявил, что уровень спада российской экономики в разгар коронавирусной пандемии составил 3%, что гораздо ниже, чем в других ведущих экономиках мира. Он также указал на снижение безработицы в России до допандемийных показателей. На данный момент этот показатель остановился на отметке 4,3–4,4%, отметил глава государства.
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