Подсчитано, во сколько россиянам обходится увлечение зимними видами спорта
Опрос показал, что среди соотечественников много любителей покататься на сноуборде. Ожидаемо также популярны лыжи, хоккей и фигурное катание.
Любители сноуборда. Фото на обложке © Pexels
Россияне не только следят за ходом Олимпиады в Пекине, но и сами активно занимаются зимними видами спорта. Проведённый компанией Ozon опрос показал, что 92% его участников любят тренировки на льду или снежных трассах. Чаще всего среди любимых зимних видов спорта упоминается катание на сноуборде, горных лыжах, беговых лыжах, хоккей и фигурное катание. Лайф ознакомился с результатами исследования.
Согласно им, комплект снаряжения для зимних тренировок на портале Ozon может стоить от 8 до 40 тысяч рублей в зависимости от вида спорта, а также бренда и класса экипировки. Половина из опрошенных признались, что приобретают необходимое именно в Интернете, экономя время на доставку и предварительно анализируя стоимость на разных площадках. Одним из самых дорогих видов зимнего спорта является катание на сноуборде. Дешевле всего обойдутся покупки для занятий фигурным катанием.
- Сноуборд — 26% опрошенных. Стоимость полной экипировки среднего класса — порядка 41 тыс. рублей.
- Беговые лыжи — 7% респондентов. Стоимость полной экипировки среднего класса — порядка 19 тыс. рублей.
- Хоккей — 6% россиян. Стоимость полной экипировки среднего класса — порядка 23 тыс. рублей.
- Фигурное катание — 6% опрошенных. Стоимость полной экипировки среднего класса — порядка 8,5 тыс. рублей.
Ранее Лайф писал, что составлен топ самых необычных зимних видов спорта, которыми занимаются россияне. При этом аналитики выяснили, что на активности треть жителей страны готовы потратить около 5–10 тысяч рублей за сезон.
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