Подсчитано, во сколько россиянам обходится увлечение зимними видами спорта

Россияне не только следят за ходом Олимпиады в Пекине, но и сами активно занимаются зимними видами спорта. Проведённый компанией Ozon опрос показал, что 92% его участников любят тренировки на льду или снежных трассах. Чаще всего среди любимых зимних видов спорта упоминается катание на сноуборде, горных лыжах, беговых лыжах, хоккей и фигурное катание. Лайф ознакомился с результатами исследования.

Согласно им, комплект снаряжения для зимних тренировок на портале Ozon может стоить от 8 до 40 тысяч рублей в зависимости от вида спорта, а также бренда и класса экипировки. Половина из опрошенных признались, что приобретают необходимое именно в Интернете, экономя время на доставку и предварительно анализируя стоимость на разных площадках. Одним из самых дорогих видов зимнего спорта является катание на сноуборде. Дешевле всего обойдутся покупки для занятий фигурным катанием.

Сноуборд — 26% опрошенных. Стоимость полной экипировки среднего класса — порядка 41 тыс. рублей.

— 26% опрошенных. Стоимость полной экипировки среднего класса — порядка Беговые лыжи — 7% респондентов. Стоимость полной экипировки среднего класса — порядка 19 тыс. рублей.

— 7% респондентов. Стоимость полной экипировки среднего класса — порядка Хоккей — 6% россиян. Стоимость полной экипировки среднего класса — порядка 23 тыс. рублей.

— 6% россиян. Стоимость полной экипировки среднего класса — порядка Фигурное катание — 6% опрошенных. Стоимость полной экипировки среднего класса — порядка 8,5 тыс. рублей.