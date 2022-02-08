Врач Кабычкин объяснил, чем опасен отдых в жарких странах зимой

Путешествие "из зимы в лето" может негативно отразиться на организме. Такое мнение высказал заслуженный врач России, врач высшей категории Андрей Кабычкин. Он настаивает, что перед таким путешествием необходимо пройти медицинское обследование.

"При наличии или отсутствии тех или иных заболеваний уже принимать решение. У обычного человека, который вроде бы ничем не болеет, могут быть скрытые проблемы, например аневризмы сосудов головного мозга, которые при перепаде атмосферного давления и особенно при изменении температурного режима имеют тенденцию разрываться", — объяснил Андрей Кабычкин в интервью радио Sputnik.

Он рассказал, что человеческий организм приспосабливается к странам с другим климатом около 1,5 недели. Врач предупреждает, что отдых в жарких странах может быть опасным для детей, для пожилых и людей, имеющих хронические заболевания, например гипертоническую болезнь, стенокардию, бронхиальную астму, гепатиты и прочее.

"При наличии очага хронической инфекции где-то в организме и при изменении температурного режима этот очаг может превратиться в бомбу замедленного действия, обостриться. Поэтому нужно очень осторожно подходить к отдыху в жарких странах", — посоветовал Андрей Кабычкин.