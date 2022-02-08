Журналист CNN Тэппер назвал "истинную" причину отмены встречи Зеленского и Бербок

Журналист телеканала CNN Джейк Тэппер назвал якобы истинную причину отмены встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД Германии Анналены Бербок. Корреспондент заявил, что всё дело в позиции Берлина по "Северному потоку – 2" и нежелании поставлять оружие Киеву.

"Источник, близкий к украинскому правительству, сообщил мне, что президент Зеленский отменил сегодняшнюю встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок, потому что министр иностранных дел отказалась сказать, что Германия откажется от газопровода "Северный поток – 2" даже в случае вторжения России, и из-за отказа Германии оказать какую-либо военную помощь прямо или косвенно Киеву", — заявил в соцсети Twitter журналист CNN Тэппер.

Тэппер пишет, что заявленная ранее "официальная" причина — "ошибка в расписании" — не соответствует действительности. Журналист CNN сообщает, что, по информации источника из Киева, это не случайная накладка, а преднамеренное решение украинских властей.

"Многие в Восточной Европе и Киеве всё чаще рассматривают Германию больше как союзника России, чем западного союзника", — пишет Тэппер.