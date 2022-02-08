Глава МИД ФРГ рассказала о сценарии, который станет для Украины хуже танковой атаки

Кибератаки и прекращение поставок энергоносителей на Украину будут для Киева более серьёзными угрозами, чем "танковая атака". Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Германия делает большой вклад в безопасность Украины в финансовом плане. Нападение не только в военном плане возможно, но также кибератака, прекращение подачи энергоносителей. Это хуже, чем танковая атака", — сказала Бербок.

Дипломат заметила, что Германия готова к сценариям, которые могут иметь серьёзные экономические последствия. Она добавила, что ФРГ внимательно следит за перемещениями войск России возле украинской границы.

"Мы видим разные сценарии, и, конечно, мы достаточно внимательно следим, какие происходят перемещения войск, какие учения, какие усиления войск идут на границе. Мы внимательно следим за этим", — рассказала глава МИД ФРГ.