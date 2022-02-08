Глава МИД ФРГ рассказала о сценарии, который станет для Украины хуже танковой атаки
По словам дипломата, Берлин готов к разным сценариям по этой ситуации, хоть они и могут иметь серьёзные экономические последствия для Германии.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Фото © ТАСС / EPA / GLEB GARANICH
Кибератаки и прекращение поставок энергоносителей на Украину будут для Киева более серьёзными угрозами, чем "танковая атака". Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
"Германия делает большой вклад в безопасность Украины в финансовом плане. Нападение не только в военном плане возможно, но также кибератака, прекращение подачи энергоносителей. Это хуже, чем танковая атака", — сказала Бербок.
Дипломат заметила, что Германия готова к сценариям, которые могут иметь серьёзные экономические последствия. Она добавила, что ФРГ внимательно следит за перемещениями войск России возле украинской границы.
"Мы видим разные сценарии, и, конечно, мы достаточно внимательно следим, какие происходят перемещения войск, какие учения, какие усиления войск идут на границе. Мы внимательно следим за этим", — рассказала глава МИД ФРГ.
Ранее Лайф писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение США направить дополнительный воинский контингент в Европу ведёт к усилению напряжённости. Он напомнил, что Москва постоянно призывает Вашингтон прекратить нагнетать ситуацию, но, к сожалению, это до сих пор происходит.
В последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины. 2 февраля стало известно, что США перебросят около двух тысяч американских военных в Польшу и Германию в ближайшее время.
Комментариев: 0