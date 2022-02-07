В Кремле завершились переговоры Путина и Макрона

В Кремле завершились продолжавшиеся пять часов переговоры президента РФ Владимира Путина с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Их главной темой была напряжённая ситуация вокруг Украины.

Встреча прерывалась на рабочий обед. Лайф публиковал меню блюд, которые были предложены двум лидерам кремлёвскими поварами. Ожидается, что по итогам встречи президенты проведут пресс-конференцию. Она состоится в Екатерининском зале первого корпуса Кремля.

Открывая встречу, Владимир Путин отметил, что между Москвой и Парижем создана "хорошая атмосфера для того, чтобы налаживать отношения в целом между двумя странами". Российский лидер также констатировал, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по европейской безопасности.