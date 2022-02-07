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Путин поприветствовал Макрона в Кремле по-французски и по-английски

Лидеры поздоровались, и глава российского государства сам стал руководить своей службой протокола и попросил поставить "стульчики для переводчиков".

7 февраля, 16:11

Путин приветствует Макрона в Кремле. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин, приветствуя в Кремле своего французского коллегу Эмманюэля Макрона, перешёл на иностранные языки.

"Vladimir, how are you?" — cпросил Макрон.

"Bonsoir, — по-французски поприветствовал Путин коллегу, затем перейдя на английский, i'm fine".

Лидеры поздоровались, и глава российского государства сам стал руководить своей службой протокола и попросил поставить "стульчики для переводчиков".

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В ходе беседы, которая продолжилась за столом, президент РФ отметил "общую озабоченность" России и Франции по поводу того, что происходит в сфере безопасности в Европе.

"Я хочу поблагодарить тебя за то, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по этому направлению", — сказал Путин Макрону.

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Напомним, главной темой встречи французский лидер назвал ситуацию вокруг Украины. Кстати, уже завтра, 8 февраля, Макрон отправится и в саму Незалежную. При этом французский лидер вылетел в Москву с опозданием.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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