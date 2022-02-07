Путин поприветствовал Макрона в Кремле по-французски и по-английски

Путин приветствует Макрона в Кремле. Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин, приветствуя в Кремле своего французского коллегу Эмманюэля Макрона, перешёл на иностранные языки.

"Vladimir, how are you?" — cпросил Макрон. "Bonsoir, — по-французски поприветствовал Путин коллегу, затем перейдя на английский, — i'm fine".

Лидеры поздоровались, и глава российского государства сам стал руководить своей службой протокола и попросил поставить "стульчики для переводчиков".

В ходе беседы, которая продолжилась за столом, президент РФ отметил "общую озабоченность" России и Франции по поводу того, что происходит в сфере безопасности в Европе.