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В Марокко похоронили мальчика, погибшего после падения в 32-метровый колодец

Попрощаться с ребёнком пришли сотни местных жителей. Они прочитали погребальную молитву, проводив ребёнка в последний путь.

7 февраля, 16:08

Марокканцы пришли проститься с погибшим мальчиком. Фото © Twitter / USA NEWS

В провинции Шефшауэн в северной части Марокко прошли похороны пятилетнего мальчика Райана, который погиб после падения в 32-метровый колодец. Местные каналы вели трансляцию траурной церемонии.

Сотни марокканцев пришли проститься с ребёнком и выразить соболезнования его родным. После джаназы, мусульманской погребальной молитвы, тело мальчика было предано земле.

Люди со всех уголков мира скорбят из-за смерти мальчика в 32-метровом колодце в Марокко

Люди со всех уголков мира скорбят из-за смерти мальчика в 32-метровом колодце в Марокко

Напомним, малыш упал в колодец в деревне Игран. Он сильно повредил голову и позвоночник. Чтобы достать Райана из колодца, спасатели использовали экскаваторы, которые аккуратно убирали слои грунта, дабы избежать обвала. При этом задачу усложняла угроза оползня из-за характера почвы. Спасательная операция продолжалась несколько дней, местные каналы транслировали её в прямом эфире. В районе инцидента собрались тысячи людей, которые следили за происходящим. В результате мальчика удалось достать из колодца, однако через несколько минут после этого он умер.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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