В Марокко похоронили мальчика, погибшего после падения в 32-метровый колодец
Попрощаться с ребёнком пришли сотни местных жителей. Они прочитали погребальную молитву, проводив ребёнка в последний путь.
Марокканцы пришли проститься с погибшим мальчиком. Фото © Twitter / USA NEWS
#Morocco #Maroc : Thousands gather in the village where #Rayan lived in the Chefchaouen region in the Rif to pay their last respects at the funeral of the 5-year-old, whose fate gripped the country & the Arab world for 5 days until its tragic denouement #الطفل_ريان pic.twitter.com/v4V6ca0Xkc— ARAFAT (@arafatooda) February 7, 2022
В провинции Шефшауэн в северной части Марокко прошли похороны пятилетнего мальчика Райана, который погиб после падения в 32-метровый колодец. Местные каналы вели трансляцию траурной церемонии.
Сотни марокканцев пришли проститься с ребёнком и выразить соболезнования его родным. После джаназы, мусульманской погребальной молитвы, тело мальчика было предано земле.
Напомним, малыш упал в колодец в деревне Игран. Он сильно повредил голову и позвоночник. Чтобы достать Райана из колодца, спасатели использовали экскаваторы, которые аккуратно убирали слои грунта, дабы избежать обвала. При этом задачу усложняла угроза оползня из-за характера почвы. Спасательная операция продолжалась несколько дней, местные каналы транслировали её в прямом эфире. В районе инцидента собрались тысячи людей, которые следили за происходящим. В результате мальчика удалось достать из колодца, однако через несколько минут после этого он умер.
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