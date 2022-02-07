В Марокко похоронили мальчика, погибшего после падения в 32-метровый колодец

Напомним, малыш упал в колодец в деревне Игран. Он сильно повредил голову и позвоночник. Чтобы достать Райана из колодца, спасатели использовали экскаваторы, которые аккуратно убирали слои грунта, дабы избежать обвала. При этом задачу усложняла угроза оползня из-за характера почвы. Спасательная операция продолжалась несколько дней, местные каналы транслировали её в прямом эфире. В районе инцидента собрались тысячи людей, которые следили за происходящим. В результате мальчика удалось достать из колодца, однако через несколько минут после этого он умер.