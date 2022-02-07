Столтенберг заявил о намерениях НАТО сохранить усиленное присутствие в Восточной Европе
Однако, по словам генсека организации, окончательное решение об этом пока не принято. Он также подчеркнул, что альянс внимательно следит за ситуацией на Украине.
Йенс Столтенберг. Фото © Сайт НАТО
Североатлантический альянс рассчитывает, что усиленное присутствие НАТО в Восточной Европе сохранится на долгосрочной основе. С таким заявлением выступил генсек организации Йенс Столтенберг.
"Мы уже увеличили присутствие в восточной части альянса. Это демонстрирует, что НАТО внимательно следит за ситуацией на Украине. Мы рассматриваем долгосрочное присутствие в восточной части, но решение об этом пока не принято", — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
А ранее Столтенберг поприветствовал решение США направить дополнительные войска в Европу. По его словам, данный шаг усилит способность альянса к сдерживанию и обороне. Он отметил, что другие страны организации также предоставляют свои силы "на земле, на воде и в воздухе".
Напомним, что в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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