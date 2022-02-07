Столтенберг заявил о намерениях НАТО сохранить усиленное присутствие в Восточной Европе

Североатлантический альянс рассчитывает, что усиленное присутствие НАТО в Восточной Европе сохранится на долгосрочной основе. С таким заявлением выступил генсек организации Йенс Столтенберг.

"Мы уже увеличили присутствие в восточной части альянса. Это демонстрирует, что НАТО внимательно следит за ситуацией на Украине. Мы рассматриваем долгосрочное присутствие в восточной части, но решение об этом пока не принято", — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

А ранее Столтенберг поприветствовал решение США направить дополнительные войска в Европу. По его словам, данный шаг усилит способность альянса к сдерживанию и обороне. Он отметил, что другие страны организации также предоставляют свои силы "на земле, на воде и в воздухе".