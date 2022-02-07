Смотровую площадку Думской башни в Петербурге посетило почти 8 тысяч человек
Её открытие состоялось в сентябре минувшего года. Теперь любой желающий может насладиться красотой Северной столицы с высоты птичьего полёта.
Санкт-Петербург. Вид на Думскую башню. Фото © ТАСС / Демьянчук Александр
Башня Городской думы в Санкт-Петербурге поистине стала новой точкой притяжения жителей и гостей города — там с сентября прошлого года открылась смотровая площадка. Как рассказала глава культурно-просветительского отдела центра музыкальной культуры "Чайковский" Надежда Судакас, объект уже посетило около восьми тысяч человек.
"С момента открытия смотровой площадки Думской башни в сентябре 2021 года по январь 2022 года включительно нас посетило почти восемь тысяч петербуржцев и гостей города", — сказала Судакас в интервью газете "Петербургский дневник".
Отметим, что башня находится в самом сердце Северной столицы — на пересечении Невского проспекта и Думской улицы. Открытие смотровой площадки было приурочено к 30-летию возвращения исторического имени Петербургу. Теперь любой желающий может насладиться красотой города с высоты птичьего полёта.
Ранее стало известно, что в состав петербургского арт-парка "Тучков буян" войдут фонтанный комплекс и паркинг. Создать культурное пространство на набережной Малой Невы предложил губернатор города Александр Беглов в апреле 2019 года.
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