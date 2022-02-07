Актёр Мишуков рассказал о состоянии Звягинцева после тяжело перенесённого ковида

Актёр Андрей Мишуков поздравил с днём рождения своего друга, режиссёра Андрея Звягинцева, который сейчас находится в реабилитационном центра, где восстанавливается после тяжёлого течения коронавируса. Также артист опубликовал фото улыбающегося сценариста с букетом цветов в руках. Где сделан этот снимок, актёр не уточнил.

"У моего друга Андрея день рождения. Хорошо, что сегодня я могу быть рядом с ним. Он благодарен всем за поздравления, ответить на которые здоровья не хватит даже у тех, кто не в реабилитационном центре", — написал Мишуков в "Инстаграме".