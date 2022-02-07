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Актёр Мишуков рассказал о состоянии Звягинцева после тяжело перенесённого ковида

Артист передал от режиссёра благодарность поклонникам за поздравления с днём рождения, однако предупредил, что сценарист физически не сможет ответить всем на сообщения.

7 февраля, 15:34
<p>Андрей Звягинцев. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/mishukovladimir/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">mishukovladimir</a></p>

Андрей Звягинцев. Фото © Instagram / mishukovladimir

Актёр Андрей Мишуков поздравил с днём рождения своего друга, режиссёра Андрея Звягинцева, который сейчас находится в реабилитационном центра, где восстанавливается после тяжёлого течения коронавируса. Также артист опубликовал фото улыбающегося сценариста с букетом цветов в руках. Где сделан этот снимок, актёр не уточнил.

"У моего друга Андрея день рождения. Хорошо, что сегодня я могу быть рядом с ним. Он благодарен всем за поздравления, ответить на которые здоровья не хватит даже у тех, кто не в реабилитационном центре", — написал Мишуков в "Инстаграме".

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Подписчики актёра присоединились к поздравлениям, они пожелали Звягинцеву скорейшего выздоровления и попросили Мишукова обнять режиссёра вместо них.

Напомним, о тяжёлом состоянии Звягинцева стало известно в сентябре прошлого года. Он находился на лечении в Германии, где его ввели в состояние медикаментозного сна. У режиссёра было диагностировано поражение почти 90% лёгких. Позднее его вывели из комы. Более подробной информации о состоянии Звягинцева не поступало уже несколько месяцев.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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