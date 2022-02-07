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Лайф публикует видео с места обрушения лифта в тюнинг-центре в Подмосковье

В результате инцидента пострадали двое работников — 1987 и 1981 годов рождения. У них переломы ног.

7 февраля, 15:33

Обрушение лифта в тюнинг-центре в Подмосковье. Видео © LIFE

В тюнинг-центре в Подмосковье упал грузовой лифт для автомобилей, в результате пострадали двое работников. По предварительным данным, мужчины пролетели со второго на первый этаж. Об этом Лайфу рассказал источник.

У обоих пострадавших — 1987 и 1981 годов рождения — переломы ног, они госпитализированы в больницу Одинцова.

В многоэтажке в Обнинске сгорел лифт

В многоэтажке в Обнинске сгорел лифт

А ранее, 13 января, в результате падения лифта в "Президент-отеле" в Москве погибли двое рабочих — 31-летний Артак Безоян и 32-летний Хаик Хазарян. По предварительным данным, всё произошло, когда рабочие ремонтировали подъёмник.


Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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