Посол Франции: Париж не готов принять предложения Москвы по безопасности в нынешнем виде
Однако, уточнил дипломат, страна готова обсуждать с Россией эти вопросы. Он также напомнил об уже принятых принципах, которые прописаны в разных документах и являются неизменными.
Посол Франции в США Филипп Этьен. Фото © Wikipedia
Предложения России по укреплению европейской безопасности в нынешнем виде не могут быть приняты Францией, однако Париж настроен на серьёзные обсуждения данных вопросов. Об этом сообщил французский посол в США Филипп Этьен.
"Это обсуждение является причиной того, почему мы хотели ответить серьёзно, [собственными] предложениями на предложения России, которые как таковые мы, конечно, принять не можем", — сказал он газете Washington Post.
Дипломат заметил, что принципы европейской безопасности, с которыми страны, в том числе и Россия, согласились в 1975 году в Хельсинки при подписании заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также в Парижской хартии 1990 года и других документах, являются совершенно незаменимыми и Франция настроена сохранить его, однако не отказывается от обсуждения этого вопроса с РФ.
"Мы готовы вести это обсуждение, но нельзя выбирать некоторые из этих принципов, а остальные не сохранять. Речь идёт о серии принципов, являющихся основой нашей безопасности. И уважение суверенитета наших стран в Европе — один из этих принципов", — добавил посол.
Напомним, сегодня, 7 февраля, озвученный вопрос затронут во время встречи в Кремле президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Главной же темой встречи французский лидер назвал ситуацию вокруг Украины. При этом Макрон вылетел в Москву с опозданием, а по прилёте 40 минут не выходил из самолёта, но уже направляется в Кремль.
Комментариев: 0