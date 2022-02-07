Посол Франции: Париж не готов принять предложения Москвы по безопасности в нынешнем виде

Предложения России по укреплению европейской безопасности в нынешнем виде не могут быть приняты Францией, однако Париж настроен на серьёзные обсуждения данных вопросов. Об этом сообщил французский посол в США Филипп Этьен.

"Это обсуждение является причиной того, почему мы хотели ответить серьёзно, [собственными] предложениями на предложения России, которые как таковые мы, конечно, принять не можем", — сказал он газете Washington Post.

Дипломат заметил, что принципы европейской безопасности, с которыми страны, в том числе и Россия, согласились в 1975 году в Хельсинки при подписании заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также в Парижской хартии 1990 года и других документах, являются совершенно незаменимыми и Франция настроена сохранить его, однако не отказывается от обсуждения этого вопроса с РФ.