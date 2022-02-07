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Посол Франции: Париж не готов принять предложения Москвы по безопасности в нынешнем виде

Однако, уточнил дипломат, страна готова обсуждать с Россией эти вопросы. Он также напомнил об уже принятых принципах, которые прописаны в разных документах и являются неизменными.

7 февраля, 15:12
<p>Посол Франции в США Филипп Этьен. Фото © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/File:Philippe_Etienne_(48315283286)_(cropped).jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Посол Франции в США Филипп Этьен. Фото © Wikipedia

Предложения России по укреплению европейской безопасности в нынешнем виде не могут быть приняты Францией, однако Париж настроен на серьёзные обсуждения данных вопросов. Об этом сообщил французский посол в США Филипп Этьен.

"Это обсуждение является причиной того, почему мы хотели ответить серьёзно, [собственными] предложениями на предложения России, которые как таковые мы, конечно, принять не можем", — сказал он газете Washington Post.

Дипломат заметил, что принципы европейской безопасности, с которыми страны, в том числе и Россия, согласились в 1975 году в Хельсинки при подписании заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также в Парижской хартии 1990 года и других документах, являются совершенно незаменимыми и Франция настроена сохранить его, однако не отказывается от обсуждения этого вопроса с РФ.

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"Мы готовы вести это обсуждение, но нельзя выбирать некоторые из этих принципов, а остальные не сохранять. Речь идёт о серии принципов, являющихся основой нашей безопасности. И уважение суверенитета наших стран в Европе — один из этих принципов", — добавил посол.

Напомним, сегодня, 7 февраля, озвученный вопрос затронут во время встречи в Кремле президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон. Главной же темой встречи французский лидер назвал ситуацию вокруг Украины. При этом Макрон вылетел в Москву с опозданием, а по прилёте 40 минут не выходил из самолёта, но уже направляется в Кремль.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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