Politico: Макрон хочет заключить с Путиным мирное соглашение по Украине
Французский президент является "заметным международным исключением", пишет автор материала, ведь считает озабоченности Москвы собственной безопасностью законной темой для обсуждения.
Эмманюэль Макрон Фото © Сайт президента Франции
Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заключить мирное соглашение по вопросу урегулирования украинского кризиса. Об этом пишет газета Politico.
По данным издания, французский лидер хочет сделать это исходя из личной выгоды в преддверии выборов нового президента в стране, которые пройдут в апреле. Автор статьи, эксперт по международным отношениям Сирил Брет уверена, что в случае успеха Макрон может получить статус европейского лидера, а также показать, что Европа может отстаивать свои интересы безопасности и не сидеть в стороне, пока Москва и Вашингтон ведут переговоры.
"Французский лидер — заметное международное исключение, так как считает протесты Москвы по поводу угрозы со стороны НАТО и озабоченность России собственной безопасностью законной темой для обсуждения", — отмечает автор.
Однако у многих на континенте намерения Макрона вызывают опасения, ведь ранее звучавшие от него слова указывают на то, что Европе придётся пойти на компромисс с Россией, в то время как в НАТО уверены, что Москва отступит только при демонстрации силы и снабжения Украины вооружением.
Напомним, встреча Макрона и Путина пройдёт сегодня, 7 февраля, в Москве. Главной темой встречи французский лидер назвал ситуацию вокруг Украины. Кстати, уже завтра, 8 февраля, Макрон отправится и в саму Незалежную. При этом французский лидер вылетел в Москву с опозданием.
Комментариев: 0