Politico: Макрон хочет заключить с Путиным мирное соглашение по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заключить мирное соглашение по вопросу урегулирования украинского кризиса. Об этом пишет газета Politico.

По данным издания, французский лидер хочет сделать это исходя из личной выгоды в преддверии выборов нового президента в стране, которые пройдут в апреле. Автор статьи, эксперт по международным отношениям Сирил Брет уверена, что в случае успеха Макрон может получить статус европейского лидера, а также показать, что Европа может отстаивать свои интересы безопасности и не сидеть в стороне, пока Москва и Вашингтон ведут переговоры.

"Французский лидер — заметное международное исключение, так как считает протесты Москвы по поводу угрозы со стороны НАТО и озабоченность России собственной безопасностью законной темой для обсуждения", — отмечает автор.