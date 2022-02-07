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Politico: Макрон хочет заключить с Путиным мирное соглашение по Украине

Французский президент является "заметным международным исключением", пишет автор материала, ведь считает озабоченности Москвы собственной безопасностью законной темой для обсуждения.

7 февраля, 12:50
<p>Эмманюэль Макрон Фото © <a href="https://www.elysee.fr/en/emmanuel-macron/2020/07/21/the-agreement-reached-at-the-european-council-is-unprecedented-on-french-tv-channel-tf1-emmanuel-macron-discusses-the-issues-of-the-agreement-and-its-impact-for-france" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт </a>президента Франции</p>

Эмманюэль Макрон Фото © Сайт президента Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заключить мирное соглашение по вопросу урегулирования украинского кризиса. Об этом пишет газета Politico.

По данным издания, французский лидер хочет сделать это исходя из личной выгоды в преддверии выборов нового президента в стране, которые пройдут в апреле. Автор статьи, эксперт по международным отношениям Сирил Брет уверена, что в случае успеха Макрон может получить статус европейского лидера, а также показать, что Европа может отстаивать свои интересы безопасности и не сидеть в стороне, пока Москва и Вашингтон ведут переговоры.

"Французский лидер — заметное международное исключение, так как считает протесты Москвы по поводу угрозы со стороны НАТО и озабоченность России собственной безопасностью законной темой для обсуждения", — отмечает автор.

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Однако у многих на континенте намерения Макрона вызывают опасения, ведь ранее звучавшие от него слова указывают на то, что Европе придётся пойти на компромисс с Россией, в то время как в НАТО уверены, что Москва отступит только при демонстрации силы и снабжения Украины вооружением.

Напомним, встреча Макрона и Путина пройдёт сегодня, 7 февраля, в Москве. Главной темой встречи французский лидер назвал ситуацию вокруг Украины. Кстати, уже завтра, 8 февраля, Макрон отправится и в саму Незалежную. При этом французский лидер вылетел в Москву с опозданием.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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