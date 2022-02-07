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Макрон вылетел в Москву с опозданием

Сегодня французский лидер встретится с Владимиром Путиным. Главной темой переговоров он назвал ситуацию вокруг Украины.

7 февраля, 12:26

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото на обложке © ТАСС / dpa / Kay Nietfeld

Президент Франции Эмманюэль Макрон вылетел в Москву на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным с небольшим опозданием, сообщает телеканал BFMTV.

"Он вылетел в Москву с небольшим опозданием на 30–45 минут", — рассказал обозреватель Патрик Сос.

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Напомним, Эмманюэль Макрон 7 февраля совершит рабочий визит в Россию, где встретится с Владимиром Путиным. Главной темой встречи французский лидер назвал ситуацию вокруг Украины. Кстати, уже завтра, 8 февраля, Макрон отправится и в саму Незалежную.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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