Губерниев призвал не слушать взбесившихся после победы Большунова норвежских журналистов

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал не обращать внимания на представителей жёлтой прессы, критикующих присутствие сборной России на Олимпиаде в Пекине. Так журналист отреагировал на слова автора норвежского издания Яна Петтера Сальтведта, высказавшегося против российских спортсменов после победы лыжника Александра Большунова.

"Я хочу сказать, что люди просто провоцируют. А жёлтые издания, какой смысл нам об этом говорить. Просто чувак захотел, чтобы про него говорили", — приводит слова Губерниева Ura.ru.

Комментатор заметил, что нормальные журналисты из Норвегии, с которыми он соприкасается на лыжах и биатлоне, с огромным уважением относятся к российской команде. А подобным Сальтведту представителям лучше думать о результатах своей команды, сказал Губерниев, напомнив, что скандинавская мужская сборная по лыжам не попадала на пьедестал почти десять лет.