Губерниев призвал не слушать взбесившихся после победы Большунова норвежских журналистов
По словам комментатора, есть такие авторы жёлтой прессы, которые просто хотят, чтобы про них говорили. Адекватные же представители СМИ с уважением относятся к российским спортсменам.
Дмитрий Губерниев. Фото © Instagram / guberniev_dmitry
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал не обращать внимания на представителей жёлтой прессы, критикующих присутствие сборной России на Олимпиаде в Пекине. Так журналист отреагировал на слова автора норвежского издания Яна Петтера Сальтведта, высказавшегося против российских спортсменов после победы лыжника Александра Большунова.
"Я хочу сказать, что люди просто провоцируют. А жёлтые издания, какой смысл нам об этом говорить. Просто чувак захотел, чтобы про него говорили", — приводит слова Губерниева Ura.ru.
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Комментатор заметил, что нормальные журналисты из Норвегии, с которыми он соприкасается на лыжах и биатлоне, с огромным уважением относятся к российской команде. А подобным Сальтведту представителям лучше думать о результатах своей команды, сказал Губерниев, напомнив, что скандинавская мужская сборная по лыжам не попадала на пьедестал почти десять лет.
"Им не нужно рассуждать на тему, почему русские выступают. Русские выступают потому, что мы сильные и всех побеждаем", — заключил комментатор.
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Напомним, победа Александра Большунова стала первой для команды России на Олимпиаде в Пекине. Второе место в этом виде программы взял Денис Спицов. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе эмоционально отреагировала на победу отечественного спортсмена. Также лыжника поздравил президент РФ Владимир Путин, отметив, что выступление Большунова станет вдохновляющим примером для всех отечественных олимпийцев.
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