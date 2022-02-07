Аналитик Оленченко назвал два пути выхода из истерии западных СМИ на тему Украины
Эксперт отметил, что "бесцеремонная пропаганда" развивается уже довольно долгое время. При этом, по его мнению, показательными станут итоги визитов в Москву Олафа Шольца и Эмманюэля Макрона.
Украинские военные на военной авиабазе в Житомирской области. Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Есть два пути выхода из истерии, которую устроили западные СМИ на тему "российского вторжения" на Украину. Об этом в беседе с RT заявил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.
Эксперт отметил, что эта нагнетающая истерию кампания развивается уже довольно долгое время. По мнению аналитика, она либо завершится провокацией, либо в конечном счёте будет свёрнута. При этом, как указал Оленченко, показательными станут итоги визитов в Москву канцлера Германии Олафа Шольца и французского лидера Эмманюэля Макрона.
Он также полностью согласился со словами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что истерика в западных СМИ по поводу ситуации вокруг Украины говорит о подготовке провокаций.
"Это действительно истерика, другим словом квалифицировать сложно. Такая грубая, бесцеремонная пропаганда", — добавил он.
Тем временем газета New York Times, а также агентство Reuters и другие СМИ назвали возможное число погибших при "вторжении" России на Украину. В своих подсчётах издания ссылаются на двух неназванных чиновников Соединённых Штатов, по словам которых Киев может пасть "в течение нескольких дней" в случае нападения РФ. Кроме того, по данным изданий, Россия якобы собрала у границы уже 70% сил, необходимых для вторжения, она якобы при этом уже "готова вторгнуться в любой момент".
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