Аналитик Оленченко назвал два пути выхода из истерии западных СМИ на тему Украины

Есть два пути выхода из истерии, которую устроили западные СМИ на тему "российского вторжения" на Украину. Об этом в беседе с RT заявил старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

Эксперт отметил, что эта нагнетающая истерию кампания развивается уже довольно долгое время. По мнению аналитика, она либо завершится провокацией, либо в конечном счёте будет свёрнута. При этом, как указал Оленченко, показательными станут итоги визитов в Москву канцлера Германии Олафа Шольца и французского лидера Эмманюэля Макрона.

Он также полностью согласился со словами официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что истерика в западных СМИ по поводу ситуации вокруг Украины говорит о подготовке провокаций.