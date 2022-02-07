Треш-стример VJlink разбил голову возлюбленной, и та попросила людей скинуть по 50 рублей

Фрагмент со стрима девушки VJLink. Видео © Telegram / "Плохие новости 18+"

Совсем недавно заголовки СМИ пестрили о том, что треш-стример Кирилл Зырянов (VJLink) избил двух человек в отеле Таиланда. Теперь стало известно, что молодой человек уже дома набросился на свою возлюбленную и нанёс ей травму головы.

Как сообщает телеграм-канал "Плохие новости 18+", сразу же после этого пострадавшая провела стрим и попросила подписчиков скинуть ей по 50 рублей. Один из донатеров, который перевёл девушке VJLink деньги, спросил у неё, почему она вернулась в Россию.

"Зачем я вернулась? Мне нужно было оставаться в Таиланде. Я дура", — ответила, рыдая, возлюбленная стримера.

Увечья, которые девушке, предположительно, нанёс VJLink. Фото © Telegram / "Плохие новости 18+"

Через некоторое время после начала стрима в комнату кто-то вошёл и спросил у блогерши, почему она плачет. После этого девушка закончила вести прямую трансляцию.