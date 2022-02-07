Треш-стример VJlink разбил голову возлюбленной, и та попросила людей скинуть по 50 рублей
Также девушка в прямом эфире показала увечья, которые ей нанёс блогер. Через какое-то время в комнату кто-то вошёл и спросил у блогерши, почему она плачет. После этого трансляция прекратилась.
Избитая девушка стримера VJlink. Кадр © Telegram / "Плохие новости 18+"
Фрагмент со стрима девушки VJLink. Видео © Telegram / "Плохие новости 18+"
Совсем недавно заголовки СМИ пестрили о том, что треш-стример Кирилл Зырянов (VJLink) избил двух человек в отеле Таиланда. Теперь стало известно, что молодой человек уже дома набросился на свою возлюбленную и нанёс ей травму головы.
Как сообщает телеграм-канал "Плохие новости 18+", сразу же после этого пострадавшая провела стрим и попросила подписчиков скинуть ей по 50 рублей. Один из донатеров, который перевёл девушке VJLink деньги, спросил у неё, почему она вернулась в Россию.
"Зачем я вернулась? Мне нужно было оставаться в Таиланде. Я дура", — ответила, рыдая, возлюбленная стримера.
Увечья, которые девушке, предположительно, нанёс VJLink. Фото © Telegram / "Плохие новости 18+"
Через некоторое время после начала стрима в комнату кто-то вошёл и спросил у блогерши, почему она плачет. После этого девушка закончила вести прямую трансляцию.
Ранее Лайф сообщал, что VJLink избил девушку и работника отеля в Таиланде. Зырянов ударил новую знакомую из-за того, что она якобы украла у него 50 тысяч рублей. Вместе с другом в фойе блогер также жестоко избил сотрудника отеля. В чём так провинился перед ним пострадавший, стример не рассказал.
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