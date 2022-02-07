Учёные из Гарварда назвали привычку, которая может спасти от инсульта

В исследовании, которое прошло в Японии, приняли участие 30 тысяч человек. Выяснилось, что у тех, кто принимал ванну почти каждый день, риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 28% ниже, а инсульта — на 26%. Такое сравнение даётся в сопоставлении с теми, кто делает это менее двух раз в неделю. Особенно полезно нахождение в тёплой воде, отметил доктор Адольф Хаттер.