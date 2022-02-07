Учёные из Гарварда назвали привычку, которая может спасти от инсульта
В исследовании, которое проходило в Японии, приняли участие 30 тысяч человек. Как отмечают эксперты, важно соблюдать некоторые условия, чтобы организм не страдал от недугов.
Фото © Shutterstock
Специалисты из Гарвардского университета выяснили, что приём ванны существенно сокращает риск развития инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает Express со ссылкой на журнал Heart.
В исследовании, которое прошло в Японии, приняли участие 30 тысяч человек. Выяснилось, что у тех, кто принимал ванну почти каждый день, риск сердечно-сосудистых заболеваний был на 28% ниже, а инсульта — на 26%. Такое сравнение даётся в сопоставлении с теми, кто делает это менее двух раз в неделю. Особенно полезно нахождение в тёплой воде, отметил доктор Адольф Хаттер.
"Более высокая температура в тёплой ванне провоцирует расширение кровеносных сосудов, что, в свою очередь, снижает кровяное давление", — сказал он.
Хаттер добавил, что благодаря давлению воды на тело увеличивается объём крови, прокачиваемой сердцем. Это, в свою очередь, повышает нагрузку на орган.
Ранее терапевт Анна Ефимова рассказала, что может изменить ежедневный контрастный душ. Важно не устраивать себе сразу ледяные обливания — этим можно только навредить здоровью.
Лента новостей
Фон дер Ляйен: ЕС ведёт переговоры по газу с США и другими поставщиками
сегодня в 15:07
Reuters: Встреча главы МИД ФРГ Бербок с Зеленским не состоится из-за "проблем с графиками"
сегодня в 15:02
Переполох во Внуково: Журналисты 40 минут ждали Макрона, который не выходил из самолёта по прилёте в Москву
сегодня в 14:51
Комментариев: 0