Reuters: Встреча главы МИД ФРГ Бербок с Зеленским не состоится из-за "проблем с графиками"
Вместо этого глава МИД Германии встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Переговоры были назначены на сегодня, 7 февраля.
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ / Яковлева Ирина
Встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 февраля не состоится. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
По данным агентства, в качестве причины, по которой переговоры были отменены, были названы "трудности с графиком". Вместо этого глава МИД Германии встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
Ранее Лайф рассказал, что украинский политолог Лазарев обвинил Зеленского в госизмене из-за российского газа. По мнению эксперта, экономический кризис в стране начался после перехода к закупкам голубого топлива по европейским ценам. Политолог подчеркнул, что не видит "патриотичности в таком подходе".
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