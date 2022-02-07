Reuters: Встреча главы МИД ФРГ Бербок с Зеленским не состоится из-за "проблем с графиками"

Встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 февраля не состоится. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, в качестве причины, по которой переговоры были отменены, были названы "трудности с графиком". Вместо этого глава МИД Германии встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.