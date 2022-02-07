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Reuters: Встреча главы МИД ФРГ Бербок с Зеленским не состоится из-за "проблем с графиками"

Вместо этого глава МИД Германии встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Переговоры были назначены на сегодня, 7 февраля.

7 февраля, 15:02
<p>Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ / Яковлева Ирина</p>

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, президент Украины Владимир Зеленский. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ / Яковлева Ирина

Встреча министра иностранных дел Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 февраля не состоится. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По данным агентства, в качестве причины, по которой переговоры были отменены, были названы "трудности с графиком". Вместо этого глава МИД Германии встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

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Ранее Лайф рассказал, что украинский политолог Лазарев обвинил Зеленского в госизмене из-за российского газа. По мнению эксперта, экономический кризис в стране начался после перехода к закупкам голубого топлива по европейским ценам. Политолог подчеркнул, что не видит "патриотичности в таком подходе".

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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