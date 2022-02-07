Москвичи смогут самостоятельно сообщать о "дорожной ловушке"

Жители Москвы теперь могут самостоятельно информировать о "дорожных ловушках". Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

"Мы на системной основе выявляем участки улично-дорожной сети с двойным толкованием организации дорожного движения, так называемые дорожные ловушки. <...> Теперь сообщить о проблемных местах в городе автомобилисты могут с помощью специальной формы", — говорится в сообщении.

Уточняется, что при выявлении подобных мест на дороге ведомство совместно с дорожными службами будет вносить корректировки в схему дорожного движения, чтобы процесс был понятным для водителей.

"Цель проекта — выявить на российских дорогах участки, где искусственно созданы условия для нарушения автомобилистами правил дорожного движения, и содействовать максимально оперативному устранению проблемных зон", — добавили в сообщении.

Организаторами программы являются Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, Комиссия ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК и Информационный центр по автомобильным дорогам "Информавтодор".