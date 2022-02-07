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Москвичи смогут самостоятельно сообщать о "дорожной ловушке"

При выявлении подобных мест на дороге Госавтоинспекция столицы совместно с дорожными службами будет вносить корректировки в схему движения, чтобы процесс был понятным для водителей.

7 февраля, 14:50

Фото © Pixabay

Жители Москвы теперь могут самостоятельно информировать о "дорожных ловушках". Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

"Мы на системной основе выявляем участки улично-дорожной сети с двойным толкованием организации дорожного движения, так называемые дорожные ловушки. <...> Теперь сообщить о проблемных местах в городе автомобилисты могут с помощью специальной формы", — говорится в сообщении.

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Уточняется, что при выявлении подобных мест на дороге ведомство совместно с дорожными службами будет вносить корректировки в схему дорожного движения, чтобы процесс был понятным для водителей.

"Цель проекта — выявить на российских дорогах участки, где искусственно созданы условия для нарушения автомобилистами правил дорожного движения, и содействовать максимально оперативному устранению проблемных зон", — добавили в сообщении.

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Организаторами программы являются Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России, Комиссия ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК и Информационный центр по автомобильным дорогам "Информавтодор".

Ранее Лайф рассказал, что автоэксперт Бревдо перечислил способы, как быстро продать автомобиль с пробегом. Большинство организаций готовы выкупить машину, находящуюся в нормальном состоянии. Есть шансы продать им транспортное средство и не в самом хорошем виде, но за меньшую цену.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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