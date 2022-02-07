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Архивисты конфисковали из имения Трампа "любовные послания" от Ким Чен Ына

Это было сделано в рамках закона о президентских документах, согласно которому все они теперь являются общенациональным достоянием. Ранее экс-лидер США перевёз их к себе из Белого дома.

7 февраля, 14:45

Дональд Трамп. Фото © Facebook / Donald J.Trump

Сотрудники Национального управления архивов и документации США конфисковали из имения бывшего президента страны Дональда Трампа несколько ящиков с переписками, в частности, там были письма от лидера КНДР Ким Чен Ына, которые ранее экс-глава американского государства назвал "любовными посланиями". Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, архивисты изъяли данные переписки в рамках закона о президентских документах, согласно которому все они теперь являются общенациональным достоянием. Отмечается, что также из имения Трампа Мар-а-Лаго было изъято послание экс-лидера США Барака Обамы, которое тот оставил в 2016 году своему преемнику.

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Один из бывших сотрудников Белого дома, комментируя возможное привлечение Трампа к судебной ответственности, исключил наличие злого умысла в том, что экс-лидер США перевёз архив в личное имение. По его мнению, это действие демонстрирует привычку бывшего президента следить за сопровождением сделок, приобретённую во время карьеры бизнесмена.

Ранее Трамп заявил, что США "катятся к чертям" при президенте Байдене. По его мнению, в 2021 году нынешний глава страны нанёс Америке огромный ущерб, который не сравнится с действиями пяти лидеров в сумме. Об этом в том числе говорит и ситуация с ковидом.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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