Архивисты конфисковали из имения Трампа "любовные послания" от Ким Чен Ына

Сотрудники Национального управления архивов и документации США конфисковали из имения бывшего президента страны Дональда Трампа несколько ящиков с переписками, в частности, там были письма от лидера КНДР Ким Чен Ына, которые ранее экс-глава американского государства назвал "любовными посланиями". Об этом пишет The Washington Post.

По данным издания, архивисты изъяли данные переписки в рамках закона о президентских документах, согласно которому все они теперь являются общенациональным достоянием. Отмечается, что также из имения Трампа Мар-а-Лаго было изъято послание экс-лидера США Барака Обамы, которое тот оставил в 2016 году своему преемнику.

Один из бывших сотрудников Белого дома, комментируя возможное привлечение Трампа к судебной ответственности, исключил наличие злого умысла в том, что экс-лидер США перевёз архив в личное имение. По его мнению, это действие демонстрирует привычку бывшего президента следить за сопровождением сделок, приобретённую во время карьеры бизнесмена.