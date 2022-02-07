Травников призвал мэрию Новосибирска урегулировать скандал с символом новогодней столицы

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что в приоритетах у мэрии должен быть не подбор "дизайна снежинки" и талисмана города, а подготовка населённого пункта к масштабным мероприятиям. Поэтому руководство новогодней столицы должно урегулировать скандалы, сообщил он в беседе с "Газетой.ru".

"Больше всего в истории с этим интернет-голосованием меня удивил тот факт, что при подготовке города к масштабным мероприятиям, таким как чемпионат мира по волейболу, молодёжный чемпионат мира по хоккею и федеральный проект "Новогодняя столица России 2022–2023", мэрия Новосибирска приоритетно сосредоточилась на подборе дизайна снежинки и выборе животного-талисмана", — сказал он.

Травников выразил надежду, что мэр и его коллеги в скором времени "урегулируют скандалы", возникшие из-за разработки новогодней символики, а затем начнут приводить город в порядок и займутся "решением насущных хозяйственных вопросов". К началу мероприятий город должен выглядеть ухоженно и празднично. По словам губернатора, Новосибирск обязан радовать местных жителей и гостей "высоким качеством городской среды".