Жительница Воронежской области бросилась в ледяную воду, спасая утопающую хаски

Жительница города Россоши Воронежской области Галина Восковых бросилась в ледяную воду, чтобы спасти хаски, которая не могла выбраться на берег. Чтобы добраться до животного, ей пришлось руками ломать лёд.

Женщина заметила собаку, когда гуляла с подругами. Сначала животное пробежало мимо них, сделало круг и скрылось. А затем, когда Восковых подошла к реке Чёрная Калитва, она увидела свежую полынью и хаски, "зовущую" на помощь. Пенсионерка призналась, что раньше занималась плаванием в холодной воде, а сейчас обливается ею дома.

Женщина сразу начала сбрасывать одежду и ломать лёд, чтобы дойти до животного. В итоге у неё остались порезы и синяки, однако главное, что собаку удалось спасти. Как Галина сообщила телеграм-каналу "Осторожно, новости", сейчас животное уже вернулось домой, а хозяйка собаки позвонила спасительнице, поблагодарив её.

"Подруги помогли мне и хаски выбраться. Мы увидели, что у неё повреждена задняя левая лапа. Стали моими варежками растирать ей шерсть. Она сильно промокла, набрала много воды. Поэтому собаке и тяжело было выплывать", — рассказала героиня в комментарии РИА "Воронеж".