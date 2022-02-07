Политолог Михайлов: Лондон воссоздаёт Британскую империю, вмешиваясь в ситуацию на Украине

Лондон использует украинский конфликт, нагнетая истерику вокруг Москвы, чтобы стать глобальной мировой державой и воссоздать Британскую империю. Такое мнение в интервью телеканалу "360" выразил политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Как отметил специалист, ни США, ни Россия в данный момент не заинтересованы в начале войны на Украине. Вашингтону, по мнению Михайлова, необходимо лишь создать некую напряжённость вокруг Москвы, обложив её со всех сторон санкциями.

"Здесь есть ещё третий такой масштабный игрок, о котором мало говорят, лишь иногда упоминают. Я думаю, что это Британия, которая пытается вернуть эпоху возрождения Британской империи", — подчеркнул политолог.

То, что Лондон своими действиями снижает активность Москвы на восточном фронте, эксперт назвал неслучайным явлением. По его мнению, российской стороне следует жёстко отвечать на это. Как добавил политолог, на протяжении всей истории Россия побеждала правдой.