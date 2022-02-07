Даунинг-стрит: Лондон планирует заверить Москву в оборонительном характере НАТО

Великобритания намерена взаимодействовать с Россией и предоставить ей заверения в том, что НАТО не представляет угрозы для Москвы, являясь исключительно оборонительным блоком. Об этом заявил официальный представитель британского премьера Бориса Джонсона.

Он уточнил, что Лондон чётко давал понять: обеспокоенность РФ по поводу потенциальной агрессии со стороны альянса не имеет под собой никаких оснований, ведь НАТО существует исключительно для обороны.

"Однако мы хотим взаимодействовать с Россией, предоставив ей дипломатические заверения по этому вопросу. Речь не идёт об уступках, так как премьер-министр и другие европейские лидеры заявляли, что у всех демократических стран Европы есть право вступить в НАТО", — приводит его слова агентство Reuters.