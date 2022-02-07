Даунинг-стрит: Лондон планирует заверить Москву в оборонительном характере НАТО
Это не уступка, заметил представитель британского премьер-министра, ведь ранее и Джонсон, и другие лидеры Европы указывали на доступ всех демократических стран к вступлению в альянс.
Резиденция премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10, в Лондоне. Фото © ТАСС / EPA / ANDY RAIN
Великобритания намерена взаимодействовать с Россией и предоставить ей заверения в том, что НАТО не представляет угрозы для Москвы, являясь исключительно оборонительным блоком. Об этом заявил официальный представитель британского премьера Бориса Джонсона.
Он уточнил, что Лондон чётко давал понять: обеспокоенность РФ по поводу потенциальной агрессии со стороны альянса не имеет под собой никаких оснований, ведь НАТО существует исключительно для обороны.
"Однако мы хотим взаимодействовать с Россией, предоставив ей дипломатические заверения по этому вопросу. Речь не идёт об уступках, так как премьер-министр и другие европейские лидеры заявляли, что у всех демократических стран Европы есть право вступить в НАТО", — приводит его слова агентство Reuters.
А ранее турецкий политик Догу Перинчек предупредил о "смерти НАТО" в случае нового расширения. Генсек партии Vatan считает, что посещение российским лидером Пекина и Анкары символизирует дорожную карту не только региона, но и мира, направленную на взаимопонимание.
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