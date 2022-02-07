В Германии выводят породу модифицированных свиней, чтобы пересаживать их сердца людям

Учёные из немецкого Университета Людвига-Максимилиана выводят особую породу клонированных свиней, сердце которых при необходимости можно будет пересадить человеку. Первое поколение таких животных родится уже в этом году, сообщает TRT World. Учёные уже провели одну подобную операцию неизлечимо больному пациенту, однако они планируют ещё модифицировать породу, чтобы сердца животных наиболее органично воспринимались человеческим организмом.

По словам учёного-эпидемиолога, доктора медицинских наук Геннадия Онищенко, в мире существует глобальная сеть поиска и транспортировки подходящих для пересадки сердец. Это сложный процесс. В данном вопросе очень важна совместимость, а также возможность доставки органа в нужное место. Сейчас это проблемная область, так как подходящих сердец не хватает. Большую роль здесь играет и этический фактор. Как правило, для таких операций подходят сердца молодых людей, которые погибли в результате несчастного случая, объяснил доктор. Если учёным удастся вывести породу свиней, сердца которых будут подходить для человека, это будет настоящей революцией в трансплантологии. Однако исследователям необходимо получить органы, которые будут универсальными и смогут подойти всем людям.

"Мы сейчас говорим об эпохе наступления синтетической биологии. Ещё более смелый шаг в этом направлении — выращивание сердца из малодифференцированных клеток человека, который нуждается в пересадке. Если получится [использовать свиные сердца], всё станет гораздо проще, дешевле, большее число пациентов получат эту жизненно необходимую процедуру", — сказал эксперт в беседе с РИА ФАН.