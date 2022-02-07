Опека планирует лишить родительских прав мать избитого каратистом Живодёром малыша
Несмотря на то что всё произошло 2 февраля, женщина только спустя пять дней вернулась из Нижневартовска, сейчас с ней работают следователи. Материалы органов опеки уже поступили в суд.
Павел Живодёр. Фото © СУ СКР по Омской области
Многодетную мать, оставившую девятимесячного ребёнка с неадекватным сожителем Павлом Живодёром, планируют лишить родительских прав. Об этом Лайфу сообщил источник.
По нашим данным, органы опеки уже направили документы в суд. Избитый мужчиной мальчик по-прежнему находится в больнице, а двух других детей поместили в дом ребёнка. Несмотря на то что всё произошло 2 февраля, женщина только 7-го числа вернулась из Нижневартовска, куда она ездила оформить пособия. Сейчас с ней работают следователи.
Напомним, ранее против мужчины возбудили уголовное дело по факту избиения девятимесячного ребёнка своей сожительницы. Сообщалось, что сам Павел Живодёр пытался объяснить травмы малыша "приступом судорог". Якобы он избил ребёнка, так как хотел его "успокоить".
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