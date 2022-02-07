Опека планирует лишить родительских прав мать избитого каратистом Живодёром малыша

По нашим данным, органы опеки уже направили документы в суд. Избитый мужчиной мальчик по-прежнему находится в больнице, а двух других детей поместили в дом ребёнка. Несмотря на то что всё произошло 2 февраля, женщина только 7-го числа вернулась из Нижневартовска, куда она ездила оформить пособия. Сейчас с ней работают следователи.