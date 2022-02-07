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Экс-генерал ВСУ Кривонос обвинил власти Украины в обмане военнослужащих

По его словам, высшие офицерские чины получают пенсию наравне со всеми, хотя украинские власти при поступлении на службу обещают иные условия. Из-за этого подрывается доверие военных.

7 февраля, 12:56

Бывший генерал ВСУ Сергей Кривонос. Фото © Wikipedia / Адміністрація Президента України / CC BY 4.0

Власти Украины постоянно обманывают военнослужащих при начислении пенсии и заработной платы. Об этом заявил бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире украинского Пятого канала.

Он рассказал, что высшие офицерские чины получают пенсию наравне со всеми, хотя украинские власти при поступлении на службу обещают иные условия. Так, изначально эти показатели равняются 70–90% от денежного содержания в начале военной карьеры. Однако потом руководство эти обещания "плюнуло и растёрло", сказал Кривонос.

Генерал ВСУ Колесник заявил о дефиците в армии топлива, касок и боеприпасов

Генерал ВСУ Колесник заявил о дефиците в армии топлива, касок и боеприпасов

"По закону ему (генералу. — Прим. Лайфа) насчитывается значительно больше, но у нас же есть постановление кабмина, которое обрубило любую заинтересованность в службе для офицеров и контрактников, по которой ты будешь получать ровно столько, сколько говорит кабмин", — заявил он.

По словам Кривоноса, за 30 лет службы ему крайне редко удавалось "не думать, как выжить". Доверие военных подрывается из-за постоянного обмана со стороны украинского руководства.

Экс-генерал ВСУ Кривонос заявил о катастрофической неукомплектованности армии страны

Экс-генерал ВСУ Кривонос заявил о катастрофической неукомплектованности армии страны

Ранее генерал ВСУ Игорь Колесник заявил о сильном дефиците боеприпасов и топлива в армии страны. По его словам, в частности, у военных практически отсутствует стратегический запас горюче-смазочных материалов. При этом он выразил надежду, что западные страны смогут решить данную проблему.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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