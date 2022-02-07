Экс-генерал ВСУ Кривонос обвинил власти Украины в обмане военнослужащих

Власти Украины постоянно обманывают военнослужащих при начислении пенсии и заработной платы. Об этом заявил бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире украинского Пятого канала.

Он рассказал, что высшие офицерские чины получают пенсию наравне со всеми, хотя украинские власти при поступлении на службу обещают иные условия. Так, изначально эти показатели равняются 70–90% от денежного содержания в начале военной карьеры. Однако потом руководство эти обещания "плюнуло и растёрло", сказал Кривонос.

"По закону ему (генералу. — Прим. Лайфа) насчитывается значительно больше, но у нас же есть постановление кабмина, которое обрубило любую заинтересованность в службе для офицеров и контрактников, по которой ты будешь получать ровно столько, сколько говорит кабмин", — заявил он.

По словам Кривоноса, за 30 лет службы ему крайне редко удавалось "не думать, как выжить". Доверие военных подрывается из-за постоянного обмана со стороны украинского руководства.