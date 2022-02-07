Лукашенко назвал условия признания Крыма частью РФ и независимости Абхазии и Южной Осетии
Белорусский лидер также вспомнил озвученную в прошлом году позицию о готовности признать полуостров российским после того, как это сделает последний олигарх в России.
Александр Лукашенко. Фото © Официальный сайт президента Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условия для признания Крыма российским, а также независимости Абхазии и Южной Осетии. Как пояснил лидер соседней республики в интервью YouTube-каналу "Соловьёв Live", об этом его, в частности, должен попросить глава российского государства Владимир Путин.
"Как только я пойму и президент [России] мне скажет, что в этом есть необходимость", — сказал Лукашенко, комментируя возможность признания Южной Осетии и Абхазии.
По поводу признания Крыма российским белорусский лидер вспомнил своё прошлогоднее заявление о том, что готов это сделать, когда последний олигарх в России признает регион и начнёт поставлять туда продукцию.
"Я обратился не только к олигархам, но и к кое-кому, к своим гражданам, чтобы они занялись заработавшими неправедные деньги и хотя бы в русле российской государственности поступили, признав этот Крым. Они боятся даже прикасаться к Крыму", — добавил Лукашенко.
В конце ноября Лукашенко признал, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Он также рассказал о своих планах посетить полуостров, соответствующая договорённость уже есть с президентом Путиным.
Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
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