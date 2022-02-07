Лукашенко назвал условия признания Крыма частью РФ и независимости Абхазии и Южной Осетии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал условия для признания Крыма российским, а также независимости Абхазии и Южной Осетии. Как пояснил лидер соседней республики в интервью YouTube-каналу "Соловьёв Live", об этом его, в частности, должен попросить глава российского государства Владимир Путин.

"Как только я пойму и президент [России] мне скажет, что в этом есть необходимость", — сказал Лукашенко, комментируя возможность признания Южной Осетии и Абхазии.

По поводу признания Крыма российским белорусский лидер вспомнил своё прошлогоднее заявление о том, что готов это сделать, когда последний олигарх в России признает регион и начнёт поставлять туда продукцию.

"Я обратился не только к олигархам, но и к кое-кому, к своим гражданам, чтобы они занялись заработавшими неправедные деньги и хотя бы в русле российской государственности поступили, признав этот Крым. Они боятся даже прикасаться к Крыму", — добавил Лукашенко.