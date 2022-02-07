Иностранцы назвали "Москву слезам не верит" мудрым фильмом о феминизме

Иностранные пользователи Сети дали оценку фильму "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова, назвав его мудрым и трогательным кино. Об этом пишет "Киноафиша".

В истории отечественного кино не так много фильмов получили престижную премию "Оскар" от американской киноакадемии. Одним из них является романтическая комедия Владимира Меньшова "Москва слезам не верит". Западные зрители до сих пор считают эту картину лучшим пособием для понимания загадочной русской души.

"Поначалу этот фильм кажется медленным и примитивным, но, как только события становятся ближе к современности, сюжет набирает обороты и поднимается практически до уровня шедевра. Мудрая история, предназначенная в первую очередь для женской аудитории", — пишет один из пользователей.

Существует легенда, что 40-й президент Соединённых Штатов Рональд Рейган несколько раз смотрел этот фильм перед своим визитом в СССР, чтобы лучше прочувствовать русскую культуру. Признание картины за рубежом оказалось полной неожиданностью для Меньшова, ведь в СССР фильм посчитали заурядной мелодрамой. Сегодняшний же иностранный зритель увидел в нём отголоски современных проблем.

"Это картина о феминизме — в моём понимании этого слова", — написал один из комментаторов, добавив, что английские субтитры не передают весь смысл диалогов.

Для другого англоязычного пользователя, который поставил фильму четыре звезды, в картине присутствует "очень глубокий и приближённый к реальности взгляд на трудности повседневной жизни, завораживающий зрителя". Самой красивой сценой он посчитал пикник на природе, когда Гоша знакомит Катерину со своими друзьями. Однако самый забавный комментарий оставил кинолюбитель по имени Карлос.

"Хочу жениться на Кате, но тогда мне придётся украсть её у Гоши, а я не хотел бы так с ним поступать", — сокрушился он.