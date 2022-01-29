Исчезнувшая: Почему звезда фильмов "Всё будет хорошо" и "Бандитский Петербург" Ольга Понизова пропала с экранов С 2007 года актриса нигде не снимается, а о её жизни известно очень мало. Поклонники надеются на триумфальное возвращение, но Понизова не проявляет почти никакой активности. 28 января, 21:40 Коллаж LIFE. Фото © extremtv.ru, © "Бандитский Петербург" / Виктор Сергеев, Андрей Константинов

"Настоящая" и "внешняя" Ольга Понизова

Как обычные люди представляют себе ребёнка, которому прочат актёрскую карьеру? Он любит внимание, читает стихи с табурета, участвует в утренниках и любительских спектаклях. В классе он главный затейник и заводила. Ольга Понизова с самого детства была далека от такого образа. Её вхождение в профессию было постепенным и осознанным. Понизова всегда сторонилась тусовок и не полюбила их даже тогда, когда стала известной актрисой.

— Мне всегда было хорошо одной. Я не любила детский сад, школу. Мне везде было неуютно. И даже сейчас в обществе незнакомых людей я чувствую себя дискомфортно, — делилась актриса в одном из немногочисленных интервью.

Позднее она добавит, что школа — "жуткая париловка" и нужна лишь для того, чтобы человек определился с интересами. Родители записывали Ольгу в музыкальную школу, на гимнастику, в танцевальный кружок. Но везде ей было неуютно. Склонная к уединению, девушка предпочитала читать книги по культурологии, философии и лингвистике. Мечтала стать искусствоведом. Потом у неё появился серьёзный наставник — Алла Степанова, руководитель Московской международной киношколы, которую девушка стала посещать. И тогда Ольга решила связать жизнь с кино.

В 15 лет "фабрика грёз" открыла перед ней двери. Она снялась в картине "Не сошлись характерами" вместе с Ириной Мирошниченко и Леонидом Ярмольником и поняла, что это — "её кайф". Нет, она не переродилась в экстраверта, но её личность будто бы раскололась на "две Ольги". В интервью журналистке Татьяне Петровой она призналась: "Ольга Понизова — это не один человек, а два. Первая Оля — настоящая, асоциальная, вторая — внешняя, существующая для социума".

Звезда рядом со Збруевым

Фото © "Зал ожидания", Дмитрий Астрахан, Олег Данилов

В 17 лет Ольга поступила в Щукинское училище, где попала в студию Аллы Казанской. Вместе с ней учились будущие звёзды — Алексей Кравченко и Амалия Гольданская. Уже на втором курсе "Щуки" получила предложение от режиссёра Виктора Сергеева сняться в паре с Александром Абдуловым в мелодраме "Грех. История страсти". Через три года Дмитрий Астрахан пригласил её в фильм "Всё будет хорошо". Оптимистическая драма полюбилась зрителю, стала народным хитом, а Ольга "проснулась известной". Посыпались предложения от режиссёров, но тогда в ней победила "непубличная Ольга", мечтающая о тихой гавани. Она влюбилась в телеведущего, впоследствии — гендиректора телекомпании Андрея Челядинова. Молодые люди решили пожениться.

Исчезнувшая актриса

Ольга и Андрей свадебных торжеств не устраивали — просто расписались в загсе. У них родился сын Никита. Как говорила сама Понизова, она с головой ушла в семейные хлопоты и воспитание ребёнка. Иногда про человека говорят "быт съел", но это не про Ольгу. Роль мамы она приняла с благодарностью. Никита стал для неё "больше, чем любовью", как она сама сказала. Силой и самой уязвимой её частью, слившейся с её сокровенной ипостасью недоступной стороннему наблюдателю.

Фото © "Всё будет хорошо", Дмитрий Астрахан, Олег Данилов

— Сын — это часть меня, здесь слово "компромисс" невозможно в принципе.

Брак с Челядиновым продлился чуть меньше пяти лет. Супруги разошлись без скандалов и шумихи, не вынося на публику свои разногласия. Журналистам не удалось услышать от Ольги ни одного плохого слова в его адрес. Она отмечала, что наслаждается одиночеством и воспитанием сына.

Мистическое возвращение

К концу 90-х актриса закрыла основные гештальты. В редких интервью она признавалась, что раньше мало внимания уделяла младшему брату Денису, и спустя много лет написала ему "исповедальное письмо", в котором просила простить за то, что была зациклена на своих делах. В это же время у неё накопилось столько идей и непрожитых эмоций, что они грозили разорвать "непубличную" Ольгу изнутри.

Фото © "Две судьбы", Владимир Краснопольский, Валерий Усков, Елена Караваешникова, Алексей Зернов, Валентин Донсков, Аркадий Казанцев, Ольга Шевченко, Иван Попов, Майя Шаповалова (Комиссарова)

Однажды Ольга читала краеведческий труд о Санкт-Петербурге. В конце одной из глав стояла пометка о том, что история легла в основу романа Булата Окуджавы "Путешествие дилетантов". Через несколько дней ей позвонили из Театра Луны Сергея Проханова и предложили пройти кастинг на участие в спектакле "Путешествие дилетантов". Она поняла, что это знак. Так состоялось её возвращение в профессию.

Трамвай "Желание"

После Театра Луны Понизова работала в Московском ТЮЗе. Думающему зрителю очень понравилась её роль Бланш Дюбуа в постановке Генриетты Яновской по пьесе Теннесси Уильямса "Трамвай "Желание". Критики сравнивали игру Понизовой с игрой Вивьен Ли, американской исполнительницы роли Бланш, актрисы с непростой судьбой. Генриетта Яновская отмечала, что Ольга уникальна, — в ней есть ломкость и странность и они сочетаются с беспрецедентной деликатностью.

Актёры Эдуард Трухменёв и Ольга Понизова в сцене из спектакля "Трамвай "Желание". Фото © ТАСС / Матвеев Эмиль

В этот же период Ольга продолжила сниматься. За режиссёрами не пришлось бегать: пригласили в "Зал ожидания" Дмитрия Астрахана с созвездием из Михаила Боярского, Веры Глаголевой, Вячеслава Тихонова, Нины Усатовой и Михаила Ульянова. Затем последовал "Бандитский Петербург", после — продолжение хита "На углу, у Патриарших — 2".

Ольга с иронией называла себя "актрисой мыльных опер". Жанр не относится к высокому искусству, и тем не менее актриса выкладывалась по полной. От участия в откровенной халтуре отказывалась. Говорить об идеальных условиях — дело неблагодарное, но Ольга — прирождённая актриса авторского кино. Другое дело, что не встретились ей Братья Дарденн или Элиа Казан местного разлива. Она признавалась, что работа в сериалах для женщины, которая обеспечивает себя сама, — это возможность не думать о том, что она будет есть завтра. Когда появлялась финансовая подушка, Ольга снова уходила в затворничество. После выхода сериала "Две судьбы" её стали узнавать на улицах — и пришлось купить машину, чтобы не лезли в душу.

Актёрское призвание

Невнимательные журналисты связывают уход актрисы из профессии с главной трагедией в её жизни, которая случилась в 2015 году. Актриса всегда старалась воспитывать сына так, чтобы тот был счастлив. Никогда не заглядывала в его дневник, не доставала вопросами о школе, понимая, что это "жуткая париловка", через которую просто нужно пройти. Даже своё любимое занятие — чтение — она не навязывала. Однажды поняв, что он читает только ради того, чтобы сделать маме приятно, отказалась от идеи воспитать в нём книгочея. После школы Никита поступил в РАНХиГС при Президенте РФ и вступил во взрослую фазу жизни.

Фото © "Зал ожидания", Дмитрий Астрахан, Олег Данилов

2 июля 2015 года двадцатилетний Никита Челядинов отдыхал на даче у друзей. Во время вечеринки парень сильно порезал руку стеклом, кровь не получалось остановить. Приятель Александр Тихонов вызвался домчать его на своём автомобиле "Форд-Мустанг" до ближайшей больницы. Александр гнал по трассе Москва — Дмитров — Дубна на скорости 160 километров в час. Около пяти утра, не справившись с управлением, лихач врезался в разделительное ограждение.

Никита скончался на месте, водитель лишь слегка пострадал. В крови водителя обнаружили 0,68 промилле алкоголя. Вскоре выяснилось, что только за первую половину 2015 года "дерзкий гонщик" накопил 28 штрафов за превышение скорости. Виновник рокового ДТП получил 3,5 года в колонии-поселении, и этот приговор многим показался мягким.

Жизнь после смерти

Здесь можно было бы поставить точку, но для людей, которые пишут в тематических форумах: "Режиссёры, очнитесь, почему вы забыли про Ольгу Понизову?", "Ольга, ждём от вас новых замечательных ролей", "Сейчас почему-то Ольга мало снимается! А зря!", — нужно прояснить один момент.

Поклонников можно понять: роли Ольги пробудили в них что-то важное, может быть, на каком-то этапе жизни даже поддержали и вернули жизнелюбие. Конечно, она сама как-то сказала в интервью, что живёт моментом и загадывать что-либо по поводу личной жизни или карьеры не собирается. Но это было ещё до катастрофы. После неё она обрубила все связи со светским миром.

Не даёт интервью, и даже родственникам дозвониться до неё — проблема. У неё нет профилей в соцсетях. Никто не сливает её новых фотографий в Интернет. Партнёр по картине "Всё будет хорошо" Марк Горонок в апреле прошлого года публично заявил, что он очень хочет отыскать Ольгу, потому что "такой чистой, серьёзной девушки в своей жизни он больше не встречал". Ответа он не получил. По одним слухам, Ольга Понизова ушла в монастырь, по другим — занимается благотворительностью. Что происходит в реальности, не знают даже самые близкие.

Авторы