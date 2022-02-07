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Иеромонах Макарий объяснил "острым словцом" заявление Лукашенко о "Боге-белорусе"

Собеседник Лайфа подчеркнул, что Бог — "спаситель всех людей — и национальные границы не должны быть этому препятствием".

7 февраля, 13:12

Александр Лукашенко. Фото на обложке © ТАСС / Орловский Павел

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Бог является белорусом, скорее всего, ради "острого словца", считает священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий.

"Такие выражения надо воспринимать в контексте. Это было выступление нашего многоуважаемого белорусского лидера, которому острое словцо присуще. И такого рода выражения меня как священника никак не пугают", — отметил собеседник Лайфа.

Иеромонах Макарий подчеркнул, что Бог один, но каждой нации он близок, он "спаситель всех людей — и национальные границы не должны быть этому препятствием".

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Напомним, в интервью Владимиру Соловьёву Александр Лукашенко в шутку заявил, что Бог является белорусом и "кое-когда помогает" белорусскому президенту.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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