Иеромонах Макарий объяснил "острым словцом" заявление Лукашенко о "Боге-белорусе"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Бог является белорусом, скорее всего, ради "острого словца", считает священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий.

"Такие выражения надо воспринимать в контексте. Это было выступление нашего многоуважаемого белорусского лидера, которому острое словцо присуще. И такого рода выражения меня как священника никак не пугают", — отметил собеседник Лайфа.

Иеромонах Макарий подчеркнул, что Бог один, но каждой нации он близок, он "спаситель всех людей — и национальные границы не должны быть этому препятствием".