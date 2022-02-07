Учёные рассказали, как с помощью женских колготок защититься от ковида

Британские учёные из Университета города Кембриджа совместно с американскими коллегами выяснили, что проблему плохого прилегания маски к лицу могут решить женские колготки. Соответствующее исследование опубликовано в научном журнале PLOS One.

На сегодняшний день главная проблема медицинских масок заключается в том, что они неплотно прилегают к лицу, чем допускают распространение вируса. Решить эту проблему взялись британские учёные-инженеры. Сначала они использовали в исследованиях скотч, потом примотали маску с помощью резинки, рассмотрели и вариант с использованием женских колготок, который стал победителем по эффективности.

Однако существует несколько сопутствующих проблем: надевать колготки на голову, имея пышную шевелюру или большой нос, неудобно, также в них неудобно говорить, а ещё они могут порваться при надевании.

Скотч тоже оказался достаточно эффективен и занял второе место. Однако отдирать его от лица — процедура не из приятных, признались учёные. А вариант с резинкой, словно уздечкой затянутой на уши, не понравился испытуемым: слишком сильно натирает.