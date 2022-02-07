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Пиарщик Павла Грудинина может через суд лишиться квартиры в совхозе имени Ленина

Трёхкомнатную квартиру Дмитрий Мартышенко в рассрочку приобрёл у бизнесмена по заниженной стоимости. Как утверждают в ЗАО, сделка была совершена в обход акционеров предприятия.

7 февраля, 14:11
<p>Дмитрий Мартышенко (посередине). Фото © <a href="https://sovhozlenina.info/2022/02/07/piarshhika-pavla-grudinina-mogut-cherez-sud-zastavit-vernut-nezakonnuju-kvartiru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Совхоз. Инфо"</a></p>

Дмитрий Мартышенко (посередине). Фото © "Совхоз. Инфо"

Акционеры ЗАО "Совхоз имени Ленина" обратились в Арбитражный суд Подмосковья с исковым заявлением к пиарщику Павла Грудинина Дмитрию Мартышенко о признании недействительным договора купли-продажи квартиры в посёлке совхоза. Об этом сообщает "Совхоз. Инфо".

Отмечается, что в 2018 году Мартышенко приобрёл у Грудинина трёхкомнатную квартиру площадью 90 квадратных метров в рассрочку за девять миллионов рублей, однако её рыночная стоимость составляет 13,5 миллиона рублей. Так, если суд встанет на сторону акционеров, то Грудинину и Мартышенко придётся вернуть жилплощадь в ЗАО.

"Интересно, что сразу он (Мартышенко. — Прим. Лайфа) заплатил лишь 2,5 миллиона рублей. Остальную сумму Павел Грудинин разрешил погасить до февраля 2024 года", — говорится в публикации.

Стало известно о многомиллионном имуществе и криминальном прошлом помощника Грудинина

Стало известно о многомиллионном имуществе и криминальном прошлом помощника Грудинина

По данным авторов статьи, в прошлом у Мартышенко — пасторство в лютеранской церкви, а также работа на Запад. Он проходил обучение в Московской школе политических исследований*, стажировался в Страсбурге и Вашингтоне.

Ранее Лайф рассказывал, что Грудинина обвинили в уничтожении природы соседнего с совхозом имени Ленина лесопарка. От одного из прудов на территории совхоза к соседям протянуты шланги, по которым стекает талая вода, что размывает почву и обнажает корни деревьев. Кроме того, был нанесён урон лыжной трассе.

* Признана иностранным агентом.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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