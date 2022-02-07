Пиарщик Павла Грудинина может через суд лишиться квартиры в совхозе имени Ленина

Акционеры ЗАО "Совхоз имени Ленина" обратились в Арбитражный суд Подмосковья с исковым заявлением к пиарщику Павла Грудинина Дмитрию Мартышенко о признании недействительным договора купли-продажи квартиры в посёлке совхоза. Об этом сообщает "Совхоз. Инфо".

Отмечается, что в 2018 году Мартышенко приобрёл у Грудинина трёхкомнатную квартиру площадью 90 квадратных метров в рассрочку за девять миллионов рублей, однако её рыночная стоимость составляет 13,5 миллиона рублей. Так, если суд встанет на сторону акционеров, то Грудинину и Мартышенко придётся вернуть жилплощадь в ЗАО.

"Интересно, что сразу он (Мартышенко. — Прим. Лайфа) заплатил лишь 2,5 миллиона рублей. Остальную сумму Павел Грудинин разрешил погасить до февраля 2024 года", — говорится в публикации.

По данным авторов статьи, в прошлом у Мартышенко — пасторство в лютеранской церкви, а также работа на Запад. Он проходил обучение в Московской школе политических исследований*, стажировался в Страсбурге и Вашингтоне.

Ранее Лайф рассказывал, что Грудинина обвинили в уничтожении природы соседнего с совхозом имени Ленина лесопарка. От одного из прудов на территории совхоза к соседям протянуты шланги, по которым стекает талая вода, что размывает почву и обнажает корни деревьев. Кроме того, был нанесён урон лыжной трассе.