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"Это наша корова, и мы её доим": Звезда "Убойной силы" Селин рассказал, как благодаря Бутурлину появилась легендарная фраза

На съёмочной площадке мастер был улыбчивым человеком, который любил подколоть, однако к работе он подходил серьёзно и в профессии был достаточно жёстким, раскрыл сыгравший Дукалиса актёр.

7 февраля, 13:54
<p>Сергей Селин и Виктор Бутурлин. Фото © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/3842/foto/207386/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kino-teatr.ru</a> / Валерий Лукьянов, <a href="https://www.lenfilm.ru/news/2022/02/Umer_Viktor_Ivanovich_Buturlin" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Ленфильм"</a></p>

Сергей Селин и Виктор Бутурлин. Фото © Kino-teatr.ru / Валерий Лукьянов, "Ленфильм"

Вне съёмочной площадки заслуженный артист России Сергей Селин, известный по роли Анатолия Дукалиса в детективных сериалах, и режиссёр Виктор Бутурлин не виделись, однако бывали ситуации, когда актёрам приходилось выручать создателя "Улицы разбитых фонарей" и "Убойной силы" в жизненных ситуациях.

Так, в 90-е Бутурлин приобрёл квартиру в доме, который дважды перекупали. И в какой-то момент режиссёр обратился к артистам, попросив приехать и поддержать жильцов.

"Приехали Серёжа Кошонин, Андрей Федорцов, я, были ТВ-камеры. Виктор Иванович очень сильно волновался, поскольку наши режиссёры получали обыкновенные заработки, у них не было так называемых постановочных, выплат за повторы — в СССР это были нормальные суммы, сопоставимые со стоимостью "жигулей". У Виктора Ивановича не было лишних денег, и он искренне не понимал, почему так: люди же заплатили деньги, а их заставляют платить ещё. Обстановка была очень нервная. Надеюсь, что мы своим присутствием как-то помогли, дом живёт", — приводит слова Селина газета "Петербургский дневник".

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На съёмочной площадке же Бутурлин был улыбчивым человеком, который любил подколоть, но при этом работал серьёзно и в профессии был достаточно жёстким, заметил Селин. Актёр также признался, что он и коллеги благодарны режиссёру, сценаристам Андрею Кивинову и Александру Рогожкину, а также учёному Сергею Капице, которые снимали хорошие серии, принёсшие артистам популярность. Также Селин поведал историю знаменитой фразы "Это наша корова, и мы её доим", признавшись, что она осталась благодаря Бутурлину.

"Если бы эта фраза была произнесена один раз, она бы так не выстрелила. А мы с Виктором Ивановичем её повторили три раза. Такие вещи делает конкретный режиссёр. Это он настоял, чтобы я произнёс три раза. Это всё теперь наши воспоминания, и они светлые", — добавил артист.

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Напомним, 5 февраля умер режиссёр, сценарист, заслуженный деятель искусств РФ Виктор Бутурлин, ставший широко известным благодаря популярным сериалам "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила". Ему было 75 лет.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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