"Ещё будут шансы": Муж биатлонистки Резцовой рассказал, что может улучшить её результаты на Олимпиаде
После бронзы в смешанной эстафете она стала девятой в индивидуальной гонке, допустив два промаха.
Кристина Резцова (Россия) во время соревнований. Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Биатлонистка Кристина Резцова сможет бороться за высокие места на Олимпиаде в Пекине, если наладит свою стрельбу. Об этом Лайфу заявил муж спортсменки Иван Анисимов.
"Думаю, что ещё будут шансы. Сто процентов! С ходом у неё всё в порядке, самое главное — с собой разобраться и показать класс. Ей самое главное — справиться со стрельбой, и всё будет хорошо", — заявил Анисимов.
Он также заметил, что семья Резцовой активно следит за Играми и болеет за нашу биатлонистку, а девятое место в индивидуальной гонке их ничуть не расстраивает.
Отметим, что на Олимпиаде в Пекине Кристина Резцова взяла бронзу в смешанной эстафете и заняла девятое место в индивидуальной гонке, допустив два промаха.
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