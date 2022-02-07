"Ещё будут шансы": Муж биатлонистки Резцовой рассказал, что может улучшить её результаты на Олимпиаде

Биатлонистка Кристина Резцова сможет бороться за высокие места на Олимпиаде в Пекине, если наладит свою стрельбу. Об этом Лайфу заявил муж спортсменки Иван Анисимов.

"Думаю, что ещё будут шансы. Сто процентов! С ходом у неё всё в порядке, самое главное — с собой разобраться и показать класс. Ей самое главное — справиться со стрельбой, и всё будет хорошо", — заявил Анисимов.

Он также заметил, что семья Резцовой активно следит за Играми и болеет за нашу биатлонистку, а девятое место в индивидуальной гонке их ничуть не расстраивает.