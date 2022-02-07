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"Ещё будут шансы": Муж биатлонистки Резцовой рассказал, что может улучшить её результаты на Олимпиаде

После бронзы в смешанной эстафете она стала девятой в индивидуальной гонке, допустив два промаха.

7 февраля, 13:37

Кристина Резцова (Россия) во время соревнований. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Биатлонистка Кристина Резцова сможет бороться за высокие места на Олимпиаде в Пекине, если наладит свою стрельбу. Об этом Лайфу заявил муж спортсменки Иван Анисимов.

"Думаю, что ещё будут шансы. Сто процентов! С ходом у неё всё в порядке, самое главное — с собой разобраться и показать класс. Ей самое главное — справиться со стрельбой, и всё будет хорошо", — заявил Анисимов.

Он также заметил, что семья Резцовой активно следит за Играми и болеет за нашу биатлонистку, а девятое место в индивидуальной гонке их ничуть не расстраивает.

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Отметим, что на Олимпиаде в Пекине Кристина Резцова взяла бронзу в смешанной эстафете и заняла девятое место в индивидуальной гонке, допустив два промаха.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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