В Союзе похоронных организаций раскритиковали идею подготовки похорон через "Госуслуги"
Важно, чтобы у человека была возможность выбрать место и оценить ситуацию, отметил собеседник Лайфа. По его словам, эти заботы нужно оставить человеку, а не сервису.
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Чтобы организовать оформление похорон через портал "Госуслуги", сначала следует сделать инвентаризацию и кадастровый учёт всех кладбищ. Об этом Лайфу заявил президент Союза похоронных организаций и крематориев России Павел Кодыш.
"Сколько у нас кладбищ? Нет инвентаризации, кадастрового учёта. А сейчас на "Госуслугах" все кладбища заведём? Не заведём. Нужно сначала сделать инвентаризацию, кадастровый учёт всех кладбищ", — сказал он.
По мнению Кодыша, следует делать "всё для людей". По его словам, было бы хорошо, если бы у человека была возможность быстро выбрать место и оценить ситуацию на кладбище, а также самостоятельно увидеть, что ему предлагают. Эксперт подчеркнул, что через сервис этого сделать нельзя. Кодыш призвал оставить эти заботы человеку. К тому же, добавил он, люди привыкли решать такие дела на месте, приобретая землю там, где похоронены их родственники.
Ранее Лайф писал, что в Госдуме предложили сделать похороны госуслугой. Новый законопроект предполагает также внесение всех компаний, работающих в этой сфере, в специальный реестр.
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