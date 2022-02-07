В Союзе похоронных организаций раскритиковали идею подготовки похорон через "Госуслуги"

"Сколько у нас кладбищ? Нет инвентаризации, кадастрового учёта. А сейчас на "Госуслугах" все кладбища заведём? Не заведём. Нужно сначала сделать инвентаризацию, кадастровый учёт всех кладбищ", — сказал он.

По мнению Кодыша, следует делать "всё для людей". По его словам, было бы хорошо, если бы у человека была возможность быстро выбрать место и оценить ситуацию на кладбище, а также самостоятельно увидеть, что ему предлагают. Эксперт подчеркнул, что через сервис этого сделать нельзя. Кодыш призвал оставить эти заботы человеку. К тому же, добавил он, люди привыкли решать такие дела на месте, приобретая землю там, где похоронены их родственники.