В клинике в Петербурге, где умерло семь человек, использовали ядовитый химический реактив

В Городском консультативно-диагностическом центре № 1 на улице Сикейроса в Санкт-Петербурге, где после рентген-обследования желудка погибло семь человек, вместо необходимого препарата использовали ядовитый химический реактив. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

При этом непонятно, как врачи могли перепутать лекарство с этим веществом, ведь у них даже упаковки разного цвета. Компания, у которой закупали препарат, изначально специализируется на производстве химических реактивов. Даже на сайте висит реклама о продаже именно реактивов.

"Барий сернокислый. Химический реактив. Для технологических и учебных целей", — чётко написано на упаковке, где нет ни слова про медицинское применение.

Возбуждено уголовное дело о халатности. Правоохранителями проводится расследование случившегося.