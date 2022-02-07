НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

В клинике в Петербурге, где умерло семь человек, использовали ядовитый химический реактив

При этом непонятно, как врачи могли перепутать это вещество с препаратом. Компания, у которой закупали лекарство, изначально специализируется на производстве химических реактивов.

7 февраля, 13:31

Консультативно-диагностический центр № 1 на улице Сикейроса в Санкт-Петербурге. Фото на обложке © gkdc1.ru

В Городском консультативно-диагностическом центре № 1 на улице Сикейроса в Санкт-Петербурге, где после рентген-обследования желудка погибло семь человек, вместо необходимого препарата использовали ядовитый химический реактив. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

При этом непонятно, как врачи могли перепутать лекарство с этим веществом, ведь у них даже упаковки разного цвета. Компания, у которой закупали препарат, изначально специализируется на производстве химических реактивов. Даже на сайте висит реклама о продаже именно реактивов.

Четверо детей и взрослый насмерть отравились угарным газом на Кубани

Четверо детей и взрослый насмерть отравились угарным газом на Кубани

"Барий сернокислый. Химический реактив. Для технологических и учебных целей", — чётко написано на упаковке, где нет ни слова про медицинское применение.

Возбуждено уголовное дело о халатности. Правоохранителями проводится расследование случившегося.

Девятилетняя девочка утонула в канале в селе Астраханской области

Девятилетняя девочка утонула в канале в селе Астраханской области

Напомним, что в консультационно-диагностическом центре № 1 в Санкт-Петербурге, предположительно, использовали промышленный химический препарат бария, не включённый в госреестр лекарственных средств, для проведения рентген-обследований. В результате трое пациентов скончались, а 23 пострадали. Позже число умерших выросло до семи. Главного врача клиники арестовали 28 января. Следствие уже установило поставщика некачественного препарата.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1