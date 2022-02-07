В клинике в Петербурге, где умерло семь человек, использовали ядовитый химический реактив
При этом непонятно, как врачи могли перепутать это вещество с препаратом. Компания, у которой закупали лекарство, изначально специализируется на производстве химических реактивов.
Консультативно-диагностический центр № 1 на улице Сикейроса в Санкт-Петербурге. Фото на обложке © gkdc1.ru
В Городском консультативно-диагностическом центре № 1 на улице Сикейроса в Санкт-Петербурге, где после рентген-обследования желудка погибло семь человек, вместо необходимого препарата использовали ядовитый химический реактив. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
При этом непонятно, как врачи могли перепутать лекарство с этим веществом, ведь у них даже упаковки разного цвета. Компания, у которой закупали препарат, изначально специализируется на производстве химических реактивов. Даже на сайте висит реклама о продаже именно реактивов.
"Барий сернокислый. Химический реактив. Для технологических и учебных целей", — чётко написано на упаковке, где нет ни слова про медицинское применение.
Возбуждено уголовное дело о халатности. Правоохранителями проводится расследование случившегося.
Напомним, что в консультационно-диагностическом центре № 1 в Санкт-Петербурге, предположительно, использовали промышленный химический препарат бария, не включённый в госреестр лекарственных средств, для проведения рентген-обследований. В результате трое пациентов скончались, а 23 пострадали. Позже число умерших выросло до семи. Главного врача клиники арестовали 28 января. Следствие уже установило поставщика некачественного препарата.
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