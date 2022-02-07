10 признаков того, что уже пора начинать копить на похороны
Пользователи Сети поделились историями, которые прекрасно описывают, каково это — увидеть первый седой волос или понять, что боль в коленях теперь с ними навсегда.
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Пользователю "Реддита" NordicModro стало интересно, когда же люди осознают, что молодость осталась где-то позади. За ответом он обратился к "старикам" веб-сайта, и вот какие самые неожиданные ответы они дали.
"Я начал осознавать, когда мне было чуть за сорок. Тогда все, кто был старше, говорили, какой я молодой, но молодёжь уже смотрела как на дряхлого старика", — Yearofthehoneybadger.
"Впервые я поняла, что уже старушка, когда продавщица в местной аптеке сделала мне скидку. Я спросила: "За что?" А она ответила: "Скидка для пенсионеров". Тогда мне было лет 57, не больше. Не могла понять: мне нужно возмущаться или радоваться сэкономленным деньгам", — Aggravating-Bottle78.
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"Когда я смотрел матчи по телевизору, все спортсмены стали для меня выглядеть словно дети. Профессиональные футболисты, баскетболисты, теннисисты — детишки", — carolathome.
"Когда видишь, что здание, которое построили ещё при твоей жизни, уже сносят. Вот это старость", — Any_Acanthocephala18.
"Когда уже давно не был на свадьбах, а вот на похороны ходишь всё чаще и чаще", — devraj7.
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"Когда замечаешь, что все модные тенденции, которым ты следовала в молодости, возвращаются", — Sreneethomas.
"Раньше я сбегала из дома, чтобы пойти на вечеринку. Теперь я сбегаю с вечеринок, чтобы поскорее вернуться домой", — TheYoungWan.
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"Понял, что я уже старик, когда начал издавать звуки каждый раз, когда встаю или сажусь", — Heath_and_Harebells.
"Когда волосы начинают расти там, где их быть не должно", — stillcore.
"Теперь мне абсолютно наплевать, как я выгляжу без макияжа, и могу спокойно так выходить на улицу", — NoraTMS.
Согласны с тем, что после 35 молодость заканчивается?
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