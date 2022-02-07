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Три знака зодиака, которые не заставить работать

Они известные прокрастинаторы, им труднее других вырваться из "объятий" одеяла. Именно такие ленивцы тянут коллектив на дно, уверяют астрологи.

7 февраля, 12:10

Фото на обложке © Shutterstock

Вливаться в рабочие будни, особенно после убойных выходных, непросто, но есть люди, которым вставать с постели и трудиться тяжелее, чем остальным. Они — представители трёх знаков зодиака, которые перечислила астролог Солей Рамос.

Рыбы

Планета — покровитель знака Рыбы — Нептун, потому рождённые в период с 20 февраля по 20 марта люди любят поспать. Солнце в Рыбах заставляет их нежиться в кровати дольше, чем представителей других зодиакальных знаков. А некоторые Рыбы с помощью продолжительного сна попросту бегут от реальности. Им требуется минимум восемь-десять часов в постели, потому Рыбы считаются самым ленивым из всех знаков зодиака.

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Дева

Девы — известные перфекционисты, подходят к делам с дотошностью, но и лентяи. Для полной отдачи в работе им необходим хороший отдых, они не терпят, когда что-то идёт не по плану и неидеально. Потому иногда предпочитают забить и не сделать вообще ничего, чем получить результат, который не устроит. Девы могут прикорнуть прямо посреди рабочего дня, поскольку ночью часто страдают бессонницей — мысли в голове роятся и мешают уснуть, как результат — снижение продуктивности.

Лев

Как правило, представители данного знака зодиака очень активны, часто семимильными шагами взбираются по карьерной лестнице. При этом Львы — известные ленивцы, обожают отдыхать. Их величают "королями постели", ведь Львы всегда предпочтут валяние в кровати активному отдыху. Преодоление препятствий в свободное от работы время точно не для них, потому, прежде чем разбудить Льва, хорошенько подумайте: он ненавидит быстрые подъёмы и спешку.

Три знака зодиака, отношения с которыми принесут лишь страдания

Три знака зодиака, отношения с которыми принесут лишь страдания

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Что вы думаете о связи знака зодиака и человеческой лени?

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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