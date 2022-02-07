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В Сочи сноубордисты вызволили провалившегося под толщу снега школьника

Ребёнок просидел в снежной ловушке около получаса, однако после того, как ему помогли выкарабкаться оттуда, он как ни в чём не бывало отряхнулся и пошёл дальше.

7 февраля, 13:46

Мальчику удалось выбраться наружу. Кадр из видео © Instagram / gavgavmeowmeow

Сноубордисты помогли мальчику выбраться из сугроба. Видео © Instagram / gavgavmeowmeow

В Сочи на горнолыжном курорте "Роза Хутор" школьник провалился на два метра под снег и не мог выбраться самостоятельно. Мальчику пришлось просидеть в снежном плену почти полчаса, так как поблизости не было никого, кто мог бы ему помочь. К счастью, в какой-то момент голос ребёнка услышали проезжавшие мимо сноубордисты. Две девушки со своим инструктором Дмитрием пришли на помощь маленькому спортсмену.

Операцию по спасению мальчика ребята сняли на видео. На кадрах среди огромных сугробов школьника сначала совсем не видно. Перед тем как вызволить ребёнка, инструктор постарался его успокоить. Используя свой сноуборд в качестве опоры, Дмитрий помог выкарабкаться юному пленнику наружу. После этого мальчик встал, стряхнул снег с рюкзака на спине и как ни в чём не бывало продолжил свой путь.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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